Mes del Corazón: una lista completa de alimentos que perjudican tu salud cardiovascular

En 2020, según el Ministerio de Salud de la Nación, murieron más de 24.000 personas por insuficiencia cardíaca y más de 18.800 por infarto agudo de miocardio. Se trata de las principales causas de muerte por enfermedades cardiovasculares y también de los que comparten factores que desencadenan muerte súbita. En Argentina, las enfermedades cardiovasculares representan más del 30% de las muertes por año.