Secciones
SociedadSalud

Mes del Corazón: una lista completa de alimentos que perjudican tu salud cardiovascular

Las grasas y el sodio favorecen la concentración de partículas que dificultan el correcto del corazón y del sistema circulatorio.

Mes del Corazón: una lista completa de alimentos que perjudican tu salud cardiovascular
Hace 1 Hs

En 2020, según el Ministerio de Salud de la Nación, murieron más de 24.000 personas por insuficiencia cardíaca y más de 18.800 por infarto agudo de miocardio. Se trata de las principales causas de muerte por enfermedades cardiovasculares y también de los que comparten factores que desencadenan muerte súbita. En Argentina, las enfermedades cardiovasculares representan más del 30% de las muertes por año.

Cómo el cerebro puede impactar en la salud del corazón

Cómo el cerebro puede impactar en la salud del corazón

A nivel mundial, los problemas cardíacos afectan a un elevado porcentaje de la población. Por eso cada 29 de septiembre la Organización Mundial de la Salud celebra el Día Mundial del Corazón. Se trata de una efemérides que busca concientizar sobre la importancia de prevenir este tipo de enfermedades llevando un estilo de vida saludable que incluya aspectos de alimentación, ejercitación y descanso.

Evitá consumir estos alimentos para cuidar tu corazón

La Fundación Española del Corazón recomienda evitar los alimentos ricos en grasas saturadas, trans y colesterol; por ejemplo, los lácteos enteros –que pueden reemplazarse por otros bajos en grasas–, la manteca, los embutidos, la yema de huevo, las frituras comerciales y la panadería industrial. Dentro de todo grupo de alimentos, hay algunas consideraciones a las que debería atenderse para resguardar la salud cardíaca:

Carnes y productos animales

Es perjudicial el consumo excesivo de carnes rojas altas en grasa como costillas, chorizo, morcilla, salchichas y hamburguesas industriales; las vísceras como hígado, riñón y molleja; los embutidos como salame, jamón crudo, panceta y mortadela y las carnes procesadas como patés.

Lácteos y derivados

Son perjudiciales los quesos duros y muy curados como el parmesano, gouda o provolone; así como también la manteca y crema de leche que en grandes cantidades representan un alto porcentaje de grasas. Se debe evitar también los postres con alto contenido de azúcar.

Alimentos altos en sodio

Las sopas y los caldos instantáneos tienen un elevado valor sódico. Lo mismo sucede con los snacks –como papas fritas de paquete, galletas saladas o palitos salados–, los panes industriales y facturas y la comida rápida –pizzas, hamburguesas y empanadas de cadenas de comida rápida–.

Harinas refinadas y ultraprocesados

Los panes blancos, las facturas y los bizcochos pueden ser perjudiciales para el corazón si se consumen de forma constante. También la pastelería que incluye galletas rellenas, tortas y medialunas. Un alimento que pueden tener secuelas negativas, aunque se considera sano, es el cereal azucarado.

Por último, entre los alimentos que se deben comer de forma moderada, espaciada y bajo supervisión de un especialista, están las bebidas azucaradas –gaseosas, jugos concentrados o jugos de caja–, las golosinas –chocolates con azúcar, chupetines, caramelos– y postres industriales – flanes y helados con baño de chocolate–. También se deben enviar las bebidas con alcohol como la cerveza o las que tienen cafeína.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Día mundial del Alzheimer: cuáles son sus factores de riesgo y cómo evitarlos para prevenir la enfermedad

Día mundial del Alzheimer: cuáles son sus factores de riesgo y cómo evitarlos para prevenir la enfermedad

¿Cuáles son los cuatro alimentos que debilitan la memoria?

¿Cuáles son los cuatro alimentos que debilitan la memoria?

Día del colectivero: la curiosa razón por la que se celebra cada 24 de septiembre

Día del colectivero: la curiosa razón por la que se celebra cada 24 de septiembre

Salud cardíaca: cuántos huevos comer por día y por semana para evitar colesterol alto

Salud cardíaca: cuántos huevos comer por día y por semana para evitar colesterol alto

Por qué se celebra el Día del Estudiante el 21 de septiembre: la historia detrás de la repatriación de un cadáver

Por qué se celebra el Día del Estudiante el 21 de septiembre: la historia detrás de la repatriación de un cadáver

Lo más popular
Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales
1

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo
2

Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo

Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado
3

Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado

Hay cuatro detenidos por el triple crimen en Buenos Aires
4

Hay cuatro detenidos por el triple crimen en Buenos Aires

Tucumán recibió el primer vuelo desde Panamá y sumó una nueva conexión internacional
5

Tucumán recibió el primer vuelo desde Panamá y sumó una nueva conexión internacional

Gustavo Cordera y la doble vara de la cancelación
6

Gustavo Cordera y la doble vara de la cancelación

Más Noticias
Esta es la poderosa oración a la Virgen del Rosario de San Nicolás para momentos difíciles

Esta es la poderosa oración a la Virgen del Rosario de San Nicolás para momentos difíciles

Así es Chan Bachi, el nuevo robot de la Municipalidad para vigilancia y educación ambiental

Así es "Chan Bachi", el nuevo robot de la Municipalidad para vigilancia y educación ambiental

Thiago Medina sigue grave: sus pulmones no saturan bien y está en manos de Dios

Thiago Medina sigue grave: sus pulmones no saturan bien y "está en manos de Dios"

Día de la Virgen del Rosario de San Nicolás: cuál es su historia y cómo rezarle para pedir su ayuda

Día de la Virgen del Rosario de San Nicolás: cuál es su historia y cómo rezarle para pedir su ayuda

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

¿Cuándo se sabrá si Belén, de Dolores Fonzi, estará entre las películas finalistas a los Oscar 2026?

¿Cuándo se sabrá si "Belén", de Dolores Fonzi, estará entre las películas finalistas a los Oscar 2026?

Hay alerta por una nueva ciclogénesis en Argentina: ¿cuándo llega y qué provincias sentirán su impacto y desde cuándo?

Hay alerta por una nueva ciclogénesis en Argentina: ¿cuándo llega y qué provincias sentirán su impacto y desde cuándo?

Dólar hoy: se derrumbó casi $70 sin intervención del BCRA ni uso de reservas

Dólar hoy: se derrumbó casi $70 sin intervención del BCRA ni uso de reservas

Comentarios