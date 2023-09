La automedicación no es conveniente, pero menos aún durante el embarazo

Muchas veces los beneficios del tratamiento durante el embarazo no se limitan a la recuperación materna, sino también al correcto desarrollo del feto. Este es el caso de la diabetes, por ejemplo, cuando no se tiene un correcto tratamiento en el primer trimestre del embarazo, el no medicar a la madre puede causar malformaciones en el bebé. O una infección urinaria en el embarazo, y no tratada, puede provocar un aborto o un parto antes de término.