SociedadSalud

Barritas de avena, manzana y miel: el snack casero perfecto para sumar energía y nutrición a tu día

Una receta rica en fibras, proteínas y vitaminas, versátil y para preparar en apenas unos minutos.

Barritas de avena, manzana y miel: el snack casero perfecto para sumar energía y nutrición a tu día
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Se difundió una receta casera de barritas de avena, manzana y miel como una alternativa saludable y nutritiva frente a los snacks ultraprocesados del supermercado.
  • Se preparan horneando una mezcla de avena, manzana, miel y aceite. La receta destaca por su alto contenido de fibra, que ayuda a regular el colesterol y la glucemia.
  • Esta propuesta impulsa hábitos de alimentación saludable al ofrecer una alternativa económica y adaptable, facilitando la reducción del consumo de productos ultraprocesados.
Resumen generado con IA

¿Buscas un snack saludable, delicioso y fácil de preparar? Estas barritas de avena, manzana y miel son la respuesta. Perfectas para un desayuno rápido y nutritivo o un tentempié energético entre comidas, estas barritas caseras te ofrecen una alternativa superior a las opciones procesadas del supermercado. Ricas en fibra, proteínas y vitaminas, son una explosión de sabor y bienestar.

Aunque se indican algunas cantidades, realmente se pueden preparar a gusto, cambiar las frutas, agregar especias, chocolates y hasta complementos nutricionales como proteína. Es una receta básica de la que se pueden sacar muchas otras ideas. Son fáciles de preparar y también se puede usar la mezcla para hacer galletas.

Todos los ingredientes de esta receta son ricos en fibra, en especial la avena que es un cereal que permite regular los niveles de azúcar en sangre y de colesterol. Ayuda a desinflamar los intestinos y a regular el tránsito lento.

Ingredientes para las barritas de avena

Los ingredientes son pocos pero pueden modificarse. Una buena opción para esta preparación es usar semillas como el girasol o de calabaza. También hacen una excelente combinación los frutos secos.

Ingredientes:

- 2 manzanas rojas o verdes

- 2 cucharadas de aceite de oliva

- 2 cucharadas de miel

- 1 taza y media de avena en copos

- 1 cucharadita de canela

Preparación: barritas nutritivas de avena

1. Precalentar el horno a 180 °C. Engrasar la superficie de una bandeja rectangular con aceite.

2. Pelar las manzanas y rallarlas o procesarlas. También se pueden picar un cubos ultra pequeños para que la barrita tenga otra textura y queden más crocantes.

3. Pasar la manzana a un recipiente. Mezclar con la avena, el aceite de oliva y la miel.

4. En caso de agregar semillas o chocolate, este es el momento para hacerlo. Añadir la cucharada de canela y volver a integrar.

5. Pasar la mezcla a la bandeja y aplastarla con un tenedor de modo que toda la superficie quede cubierta.

6. Marcar la pasta con un cuchillo según el tamaño que deseemos para las barritas. Estos servirán más tarde para quebrar la masa en porciones fácilmente.

7. Llevar al horno por 15 a 20 minutos hasta que las barritas tengan un color dorado leve. Retirar y dejar enfriar.

Temas Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Galletas de mandarina saludables: la receta con avena para disfrutar en las tardes de invierno

Galletas de mandarina saludables: la receta con avena para disfrutar en las tardes de invierno

Lo más popular
Entre abrazos y lentejuelas: el último adiós a Ernestina Pais
1

Entre abrazos y lentejuelas: el último adiós a Ernestina Pais

Veinte años después: las condenas que probaron el encubrimiento, pero no quién mató a Paulina Lebbos
2

Veinte años después: las condenas que probaron el encubrimiento, pero no quién mató a Paulina Lebbos

A 10 días del 9 de Julio: qué se sabe hasta ahora sobre la posible visita de Milei
3

A 10 días del 9 de Julio: qué se sabe hasta ahora sobre la posible visita de Milei

El negocio de las entradas en el Mundial 2026: U$S8.100 para ver a Messi y la odisea de los hinchas argentinos
4

El negocio de las entradas en el Mundial 2026: U$S8.100 para ver a Messi y la odisea de los hinchas argentinos

A cuatro de cada 10 tucumanos el salario les alcanza cada vez menos
5

A cuatro de cada 10 tucumanos el salario les alcanza cada vez menos

Ranking notas premium
Jaldo no se pone “colorado” si Santilli es designado jefe de Gabinete
1

Jaldo no se pone “colorado” si Santilli es designado jefe de Gabinete

Veinte años después: las condenas que probaron el encubrimiento, pero no quién mató a Paulina Lebbos
2

Veinte años después: las condenas que probaron el encubrimiento, pero no quién mató a Paulina Lebbos

Un centenar de partidos podrá competir en Tucumán en los comicios de 2027
3

Un centenar de partidos podrá competir en Tucumán en los comicios de 2027

La política, en el país de las maravillas
4

La política, en el país de las maravillas

El agua que cuidamos y el agua que desperdiciamos
5

El agua que cuidamos y el agua que desperdiciamos

Más Noticias
Sismo en Córdoba hoy: dónde fue el epicentro del temblor de 2,7 grados y qué informó el Inpres

Sismo en Córdoba hoy: dónde fue el epicentro del temblor de 2,7 grados y qué informó el Inpres

Frente frío y aire polar: las provincias más afectadas por las temperaturas mínimas en el comienzo de julio

Frente frío y aire polar: las provincias más afectadas por las temperaturas mínimas en el comienzo de julio

Horóscopo chino: los signos beneficiados en el cierre de junio, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos beneficiados en el cierre de junio, según Ludovica Squirru

Alerta amarilla por frío extremo y vientos fuertes: el SMN advirtió por temperaturas peligrosas para la salud este lunes

Alerta amarilla por frío extremo y vientos fuertes: el SMN advirtió por temperaturas peligrosas para la salud este lunes

Investigadores de todo el país debatirán en Tucumán, a 50 años del golpe de Estado

Investigadores de todo el país debatirán en Tucumán, a 50 años del golpe de Estado

Capacitaciones a reclusos de Villa Urquiza: “Ellos necesitan expresar lo que sienten”

Capacitaciones a reclusos de Villa Urquiza: “Ellos necesitan expresar lo que sienten”

Tres internos de Villa Urquiza contaron sus experiencias con las distintas instancias de educación en contexto de encierro

Tres internos de Villa Urquiza contaron sus experiencias con las distintas instancias de educación en contexto de encierro

Entre abrazos y lentejuelas: el último adiós a Ernestina Pais

Entre abrazos y lentejuelas: el último adiós a Ernestina Pais

Comentarios