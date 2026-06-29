Barritas de avena, manzana y miel: el snack casero perfecto para sumar energía y nutrición a tu día

Resumen para apurados
- Se difundió una receta casera de barritas de avena, manzana y miel como una alternativa saludable y nutritiva frente a los snacks ultraprocesados del supermercado.
- Se preparan horneando una mezcla de avena, manzana, miel y aceite. La receta destaca por su alto contenido de fibra, que ayuda a regular el colesterol y la glucemia.
- Esta propuesta impulsa hábitos de alimentación saludable al ofrecer una alternativa económica y adaptable, facilitando la reducción del consumo de productos ultraprocesados.
¿Buscas un snack saludable, delicioso y fácil de preparar? Estas barritas de avena, manzana y miel son la respuesta. Perfectas para un desayuno rápido y nutritivo o un tentempié energético entre comidas, estas barritas caseras te ofrecen una alternativa superior a las opciones procesadas del supermercado. Ricas en fibra, proteínas y vitaminas, son una explosión de sabor y bienestar.
Aunque se indican algunas cantidades, realmente se pueden preparar a gusto, cambiar las frutas, agregar especias, chocolates y hasta complementos nutricionales como proteína. Es una receta básica de la que se pueden sacar muchas otras ideas. Son fáciles de preparar y también se puede usar la mezcla para hacer galletas.
Todos los ingredientes de esta receta son ricos en fibra, en especial la avena que es un cereal que permite regular los niveles de azúcar en sangre y de colesterol. Ayuda a desinflamar los intestinos y a regular el tránsito lento.
Ingredientes para las barritas de avena
Los ingredientes son pocos pero pueden modificarse. Una buena opción para esta preparación es usar semillas como el girasol o de calabaza. También hacen una excelente combinación los frutos secos.
Ingredientes:
- 2 manzanas rojas o verdes
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 2 cucharadas de miel
- 1 taza y media de avena en copos
- 1 cucharadita de canela
Preparación: barritas nutritivas de avena
1. Precalentar el horno a 180 °C. Engrasar la superficie de una bandeja rectangular con aceite.
2. Pelar las manzanas y rallarlas o procesarlas. También se pueden picar un cubos ultra pequeños para que la barrita tenga otra textura y queden más crocantes.
3. Pasar la manzana a un recipiente. Mezclar con la avena, el aceite de oliva y la miel.
4. En caso de agregar semillas o chocolate, este es el momento para hacerlo. Añadir la cucharada de canela y volver a integrar.
5. Pasar la mezcla a la bandeja y aplastarla con un tenedor de modo que toda la superficie quede cubierta.
6. Marcar la pasta con un cuchillo según el tamaño que deseemos para las barritas. Estos servirán más tarde para quebrar la masa en porciones fácilmente.
7. Llevar al horno por 15 a 20 minutos hasta que las barritas tengan un color dorado leve. Retirar y dejar enfriar.