Solicitan al juez la detención de Insaurralde y Jésica Cirio

El fiscal Sergio Mola pidió la detención del ex jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde ,y de su ex esposa, Jesica Cirio, en la causa que los investiga por presunto enriquecimiento ilícito. La solicitud fue presentada ante el juez federal Luis Armella, quien deberá resolver si hace lugar al planteo.
El pedido del fiscal se produjo tras la difusión de los videos en los que Cirio aparece contando millones de dólares en el vestidor de la casa que compartía con Insaurralde. Las imágenes, registradas en 2023 y difundidas el sábado pasado, impulsaron un nuevo giro en la investigación. Según estiman los investigadores, en los videos podrían observarse unos 10 millones de dólares.
Mola sostuvo que la aparición de ese material incrementa el riesgo de fuga de Insaurralde y la posibilidad de que entorpezca la investigación mediante el ocultamiento de pruebas o la presión sobre testigos. Sin embargo, fuentes judiciales consultadas por La Nación señalaron que no estarían dadas las condiciones para ordenar la detención del ex intendente de Lomas de Zamora. Recordaron que, a casi tres años del inicio del expediente, el juez Armella ni siquiera citó a declarar a Insaurralde.
Además del pedido de detención, el fiscal solicitó una inspección ocular en la vivienda del country de San Vicente donde presuntamente fueron filmados los videos. El objetivo es comprobar que el vestidor en el que aparecen los fajos de dólares corresponde efectivamente a esa propiedad. Ni Insaurralde ni Cirio viven actualmente en esa casa.
El departamento de Cirio
Mola también pidió peritar los celulares, dos tablets y tres pendrives secuestrados en el departamento de Cirio, ubicado en el barrio porteño de Palermo, para determinar si allí se encuentran los videos. Ese inmueble fue adquirido por la modelo en 2015 por u$s 385.000, en una operación que también quedó bajo investigación por su posible vinculación con fondos de Insaurralde.
El ex funcionario está imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en una causa que se inició en 2023, después de que se difundieran fotografías suyas navegando por el Mediterráneo a bordo del yate “Bandido”.
Desde el lunes también comenzarán a declarar como testigos los policías que participaron del allanamiento realizado en 2023 en la vivienda de Insaurralde, además de los testigos de ese procedimiento y de dos mujeres que trabajaron como empleadas domésticas en el lugar. El objetivo es que manifiesten como estaba dispuesto el lugar en aquella oportunidad y si el espacio del cambiador que se observa en las imágenes publicadas responde al sitio que observaron durante el procedimiento.