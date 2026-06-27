Solicitan al juez la detención de Insaurralde y Jésica Cirio

Desde el lunes también comenzarán a declarar como testigos los policías que participaron del allanamiento realizado en 2023 en la vivienda de Insaurralde, además de los testigos de ese procedimiento y de dos mujeres que trabajaron como empleadas domésticas en el lugar. El objetivo es que manifiesten como estaba dispuesto el lugar en aquella oportunidad y si el espacio del cambiador que se observa en las imágenes publicadas responde al sitio que observaron durante el procedimiento.