El fiscal pidió detener a Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

La causa contra Insaurralde se inició en 2023, cuando fue fotografiado navegando por el Mediterráneo en el yate Bandido junto a Sofía Clerici. El exfuncionario fue intendente de Lomas de Zamora desde 2009 hasta 2021, cuando pidió licencia para asumir como jefe de Gabinete del gobierno de Axel Kicillof, cargo al que llegó por gestión de la expresidenta Cristina Kirchner.