El fiscal pidió detener a Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

Resumen para apurados
- El fiscal federal Sergio Mola solicitó en Argentina la detención del exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
- El pedido surge tras la difusión de videos de su exesposa, Jésica Cirio, contando dólares. La causa se inició en 2023 luego de que Insaurralde fuera fotografiado en un lujoso yate.
- La decisión final dependerá del juez Luis Armella, aunque fuentes judiciales ven pocas chances de que prospere la captura al no cumplirse los requisitos legales exigidos.
El fiscal federal Sergio Mola solicitó la detención del ex intendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde en la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
La decisión quedará en manos del juez federal Luis Armella, aunque fuentes judiciales consultadas por el diario La Nación indicaron que el pedido tiene pocas chances de prosperar porque no se cumplirían los requisitos necesarios para ordenar la captura.
El pedido del fiscal se apoya en la aparición de videos difundidos el fin de semana pasado. En las imágenes se ve a Jesica Cirio, ex esposa de Insaurralde, contando billetes de dólares en el vestidor de la casa que compartía con él.
Mola argumentó que tras esa difusión existe riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación, mediante el ocultamiento de pruebas o la presión sobre testigos.
En paralelo, la fiscalía solicitó una inspección ocular en la casa del country de San Vicente donde habrían sido filmados los videos, y el peritaje de celulares, dos tablets y tres pendrives hallados en el departamento de Cirio, ubicado en Ortega y Gasset 1661, piso 18, en Palermo, para determinar si esos dispositivos contienen las imágenes.
La causa contra Insaurralde se inició en 2023, cuando fue fotografiado navegando por el Mediterráneo en el yate Bandido junto a Sofía Clerici. El exfuncionario fue intendente de Lomas de Zamora desde 2009 hasta 2021, cuando pidió licencia para asumir como jefe de Gabinete del gobierno de Axel Kicillof, cargo al que llegó por gestión de la expresidenta Cristina Kirchner.