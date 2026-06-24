París cierra antes los monumentos, en alerta por el calor

PARIS, Francia.- Roma se sumó a las ciudades europeas en alerta roja, como París, por una ola de calor que se intensifica y hace temer por la salud de las personas más vulnerables. Se trata de la segunda ola de calor para millones de europeos en menos de un mes y podría prolongarse hasta el fin de semana. Según el consenso científico, el cambio climático provocado por la actividad humana hace más intensos los fenómenos meteorológicos extremos.