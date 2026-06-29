Las funerarias de París colapsaron por la ola de calor que dejó al menos 1.000 muertos en Francia

Francia atravesó días con temperaturas superiores a los 40 grados y una noche récord con una media de 22 grados que llegó a los 26,4 en París. La presidenta de la Federación Nacional de Funerarias, Élisabeth Charrier, señaló que la ocupación del sector, que en verano suele rondar entre el 30% y el 45%, superó el 66% en todo el país.