Alerta roja: la ola de calor asfixia Europa y pone a prueba las redes eléctricas

Las temperaturas récord en Europa, que avanzan hacia el este, abrasa a casi 100 millones de personas y pone a prueba las redes eléctricas, con sobrecargas y decenas de miles de personas sin electricidad. Al menos 94 millones de habitantes lidiaron con temperaturas superiores a 35 °C, en algún momento de ayer.
Varias regiones del Reino Unido pasaron a alerta roja por calor extremo hasta esta noche. Es la segunda vez que se activa esta alerta desde 2021, cuando se creó.
Ayer, el país batió su récord histórico de de temperatura en un mes de junio, con 35,7 ºC, según la agencia británica de meteorología. Más de 350 millones de europeos -casi dos tercios de la población sin contar Turquía- debían enfrentar máximas sobre 30 °C, según previsiones meteorológicas y demográficas.
Alineamiento: el presidente electo de Colombia dice que relación con Israel será “como nunca antes”
El presidente electo de Colombia, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, dijo que la relación del país con Israel será “como nunca antes”, tras conversar en una llamada con el ministro de Exteriores israelí. Tras cuatro años de gobierno del izquierdista Gustavo Petro, Colombia e Israel mantienen una tensa relación. El saliente presidente fue muy crítico de los ataques israelíes en la Franja de Gaza y rompió relaciones diplomáticas. También cesó las exportaciones de carbón a ese país y suspendió la compra de armamento israelí, otrora uno de sus principales socios militares. De la Espriella promete revertir esas políticas y establecer una fuerte alianza con Israel y con Estados Unidos al recibir el apoyo de Donald Trump.
Investigación: estalla un escándalo en maternidades británicas, donde murieron más de 150 bebés
Más de 500 madres y bebés sufrieron daños potencialmente evitables o murieron debido a una atención deficiente en un hospital del Reino Unido, según un demoledor informe publicado ayer. Al menos 156 casos implicaron la muerte de bebés y también fallecieron seis madres en dos unidades gestionadas por el Nottingham University Hospitals NHS Trust, en el centro de Inglaterra. Esta investigación fue la mayor jamás realizada sobre servicios de maternidad en la historia del sistema público de salud británico, el National Health Service, e involucró a más de 2.500 familias en casos ocurridos entre 2012 y 2025. En los últimos años, se hicieron investigaciones que pusieron de manifiesto una crisis en la atención a madres y bebés en Inglaterra. Entre los bebés fallecidos, hubo 94 mortinatos (bebé que nace sin vida después de las 20 semanas de gestación) y 62 recién nacidos que murieron poco después del parto por diversas causas, entre ellas falta de oxígeno e infecciones adquiridas en el hospital. El ministro de Salud James Murray aseguró que los organismos reguladores parecían más preocupados por “proteger a los profesionales sanitarios” que por exigir responsabilidades. El ministro añadió que estaba “horrorizado por la negligencia, la incompetencia, el racismo, la discriminación, el desprecio y el acoso” sufridos por muchas familias, y prometió un plan de acción antes de finales de año. Escándalos similares relacionados con la atención materna también han salido a la luz en servicios hospitalarios de East Kent, Morecambe Bay y Shrewsbury and Telford.