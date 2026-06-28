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Tragedia en Francia: una avioneta con paracaidistas cayó poco después de despegar y murieron sus 11 ocupantes

La aeronave, utilizada para realizar saltos en paracaídas, se estrelló cerca del aeródromo de Nancy-Essey. Las autoridades investigan las causas del accidente, que no dejó víctimas entre las personas que estaban en tierra.

Una avioneta se estrelló segundos después de despegar en Francia: hay 11 muertos
Una avioneta se estrelló segundos después de despegar en Francia: hay 11 muertos Clarín
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Una avioneta de paracaidismo se estrelló este domingo en Nancy, Francia, provocando la muerte de sus 11 ocupantes tras sufrir un desperfecto técnico poco después de despegar.
  • El avión Pilatus cayó en una zona urbana de Tomblaine sin causar víctimas en tierra. Entre los fallecidos se encuentran cinco instructores, cinco alumnos y el piloto del vuelo.
  • Ministerios franceses investigan las causas de uno de los peores accidentes aéreos del año, lo que podría impulsar controles de seguridad más estrictos para el paracaidismo.
Resumen generado con IA

Un grave accidente aéreo conmocionó este domingo a Francia. Una avioneta destinada a vuelos de paracaidismo se precipitó pocos minutos después de despegar en las inmediaciones de la ciudad de Nancy, en el este del país, y provocó la muerte de las 11 personas que viajaban a bordo.

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El siniestro ocurrió en la localidad de Tomblaine, cerca del aeródromo de Nancy-Essey. Aunque la aeronave cayó en una zona urbana próxima a un área comercial, las autoridades confirmaron que no hubo víctimas ni daños entre las personas que se encontraban en tierra.

Qué se sabe del accidente de la avioneta en Francia

El prefecto del departamento de Meurthe y Mosela, Yves Seguy, confirmó que los once ocupantes fallecieron como consecuencia del impacto y explicó que la aeronave sufrió un desperfecto poco después de iniciar el vuelo.

Según indicó el funcionario, los investigadores trabajan para determinar qué provocó la falla que derivó en el accidente. Seguy también señaló que algunos familiares y allegados de las víctimas presenciaron el momento en que la avioneta perdió altura y se precipitó, una situación que generó escenas de profunda conmoción.

Las autoridades destacaron, además, que el hecho pudo haber tenido consecuencias aún más graves debido a que ocurrió en una zona densamente poblada.

Quiénes viajaban en la aeronave

De acuerdo con información publicada por medios locales, entre las víctimas habría cinco instructores de paracaidismo, cinco alumnos y el piloto de la aeronave. Sin embargo, las autoridades evitaron confirmar oficialmente las identidades mientras continúa el proceso de identificación.

El avión siniestrado era un Pilatus con matrícula alemana, un modelo utilizado habitualmente para operaciones de paracaidismo y perteneciente a un club especializado en esa actividad.

Tras la tragedia, el ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, y el ministro de Transportes, Philippe Tabarot, se trasladaron hasta el lugar para supervisar el operativo y seguir de cerca el avance de la investigación.

Mientras tanto, los peritos continúan analizando los restos de la aeronave para establecer las causas precisas del desperfecto que desencadenó uno de los accidentes aéreos más graves registrados en Francia durante este año.

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