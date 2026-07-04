Con un contundente gesto, Messi puso fin a los rumores con Sofi Martínez

Pese a que eligió no replicar los rumores que la habían acusado de meterse en relaciones de los futbolistas de la Selección, Edul se tomó un minuto para apoyar a Martínez. “Me sale de corazón hacerlo porque veo cómo trabaja todos los días”, dijo y se refirió a ella como una pionera en el periodismo deportivo. “Se lo hacen a ella y no a otros porque es mujer; no me lo hacen a mí porque soy hombre. Hay gente que solo daña y hace mal porque está frustrada con su vida”, concluyó Edul.