Mundial 2026

Con un contundente gesto, Messi puso fin a los rumores con Sofi Martínez

El capitán de la Selección argentina disipó con ironía las versiones que hablaban de una supuesta tensión con la periodista, mientras que su colega Gastón Edul apuntó contra las críticas en redes.

Después del encuentro con Cabo Verde, Messi se acercó a Sofi Martínez.
Después del encuentro con Cabo Verde, Messi se acercó a Sofi Martínez. Foto: Diario Olé
Hace 20 Min

Resumen para apurados

  • Lionel Messi desmintió rumores de tensión con la periodista Sofía Martínez al saludarla con ironía tras el partido contra Cabo Verde durante el Mundial 2026.
  • Varios de medios especulaban con un supuesto veto de Antonela Roccuzzo a la cronista. Además, su colega Gastón Edul defendió públicamente su labor ante las críticas en redes.
  • El gesto del capitán desactiva las falsas narrativas mediáticas y expone el debate sobre el acoso digital y el sexismo que sufren las mujeres en el periodismo deportivo.
Resumen generado con IA

Desde su viralización en una de las entrevistas que le hizo a Lionel Messi en Qatar 2022, Sofía Martínez quedó envuelta en un sinfín de rumores. A cuatro años de aquel episodio y en un nuevo mundial, las historias que la relacionan al capitán de la Selección argentina volvieron a aparecer. Pero después del partido contra Cabo Verde, Messi tuvo un amable gesto con ella para dejar claro que todo estaba bien.

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Parte de la prensa bonaerense se hizo eco de rumores que surgieron en programas de espectáculos. Incluso en “Bendita”, el programa de Beto Casella, llegaron a referirse a la entrevistadora como “la periodista más odiada del mundial”, en relación a las versiones cruzadas que circularon sobre Martínez.

Falsas prohibiciones de Antonela Roccuzzo sobre Sofía Martínez

La prensa de espectáculos posicionó a Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, como una figura omnipotente dentro de la Selección, que puede hacer y deshacer a su antojo. Uno de los rumores que circuló en esta nueva temporada del fútbol mundial aseguraba que la esposa del capitán había prohibido el acercamiento a Martínez, una especie de orden que –según aseguraban– se había hecho extensiva al resto de los futbolistas del plantel.

Mariana Fabbiani también hizo un análisis de la presencia de Sofía Martínez en la cancha y aseguró que la periodista no era la misma de siempre en su trabajo, lo que se atribuía a las supuestas internas con Roccuzzo. “La tiene atragantada”, había asegurado también Marina Calabró sobre la percepción de Antonela hacia Martínez.

Messi puso fin a los rumores de alejamiento de Sofía Martínez

Después del partido ante Cabo Verde, los futbolistas se acercaron a la prensa para dar algunas declaraciones. En la zona de movileros, Martínez esperó a los jugadores de la Selección y Messi decidió acercarse a ella. En un tono entre risueño e irónico, el capitán la saludó. “Después dicen que no te saludo, que si te miro, que no te miro. Si te miro, porque te miro; si te saludo, porque te saludo”, le dijo frente a decenas de micrófonos.

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Aunque Martínez le agradeció el gesto de acercamiento, decidió cambiar de tema al instante y preguntar por el partido. “Me siento ridícula teniendo que salir a aclarar”, había dicho en una oportunidad anterior en que el mismo rumor ya había empezado a circular y esta vez se hizo eco de aquella declaración.

Gastón Edul defendió a Sofía Martínez

En Qatar 2022 cobraron relevancia las figuras de dos referentes del periodismo deportivo en paralelo: la de Martínez y la de Gastón Edul. Tal vez por un crecimiento profesional codo a codo, Edul se solidarizó con su compañera y, sin ser consultado al respecto, salió a defenderla. En diálogo con el streamer Davoo Xeneize, declaró: “No merece todos los inventos de redes sociales que le hacen a ella porque hace un trabajo extraordinario”.

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Pese a que eligió no replicar los rumores que la habían acusado de meterse en relaciones de los futbolistas de la Selección, Edul se tomó un minuto para apoyar a Martínez. “Me sale de corazón hacerlo porque veo cómo trabaja todos los días”, dijo y se refirió a ella como una pionera en el periodismo deportivo. “Se lo hacen a ella y no a otros porque es mujer; no me lo hacen a mí porque soy hombre. Hay gente que solo daña y hace mal porque está frustrada con su vida”, concluyó Edul.

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