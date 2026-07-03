La historia de una tucumana que vive el Mundial junto a su familia en Cabo Verde: "Tuvimos el corazón dividido"

Sin importar el resultado, el matrimonio celebra la visibilidad que el Mundial le regaló a su nuevo hogar. “Nos gustaría que la gente descubra que Cabo Verde no es solamente una selección que sorprendió en el Mundial. También es un lugar donde hay personas que luchan todos los días, donde existen necesidades muy profundas y donde todavía hace falta mucha ayuda”, reflexionó Evelyn. “Así como en el Mundial todos alentamos desde la tribuna, nosotros invitamos a que más personas se animen a entrar a la cancha. No necesariamente viniendo hasta acá, sino apoyando, difundiendo o siendo parte de este trabajo. Si este Mundial logra que alguien mire a Cabo Verde con otros ojos, entonces ya habrá valido mucho más que cualquier resultado”, concluyó Julián.