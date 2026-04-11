Sofía Martínez reveló qué le dijo Antonela Roccuzzo cuando lo acusaron de coquetear con Messi

Resumen para apurados
- Sofía Martínez reveló en un stream que Antonela Roccuzzo le envió un mensaje de apoyo tras los rumores de coqueteo con Messi surgidos durante el Mundial de Qatar 2022.
- Tras una emotiva entrevista en la semifinal contra Croacia, surgieron versiones en redes. Roccuzzo contactó a la periodista para llevarle tranquilidad ante las especulaciones.
- El gesto de Roccuzzo reafirma el perfil profesional de Martínez y desactiva polémicas mediáticas. La periodista ahora proyecta realizar una entrevista formal con Antonela a futuro.
La periodista deportiva Sofía Martínez reveló que recibió un mensaje de Antonela Roccuzzo luego de que circularan versiones en redes sociales sobre un supuesto coqueteo con Lionel Messi, tras la entrevista que le realizó durante el Mundial de Qatar.
La comunicadora compartió el episodio en el stream A Punto, donde contó que, en medio de las especulaciones, la esposa del capitán argentino decidió contactarla para llevarle tranquilidad. “De repente me escribió diciéndome: ‘Sofi, no te preocupes, a la gilada ni cabida’”, relató Martínez.
Según explicó, el gesto tuvo un impacto significativo en un momento en el que atravesaba situaciones incómodas por los comentarios en redes. “No tenía ninguna necesidad de escribirme”, destacó sobre Roccuzzo, y valoró el apoyo en un contexto donde “inventaban cosas o se generaba una situación que no tiene por qué existir”. Definió ese acompañamiento como “tranquilizador”.
El origen de los rumores
Las versiones surgieron a partir de la entrevista que Martínez le realizó a Lionel Messi tras la semifinal entre Argentina y Croacia, el 13 de diciembre de 2022, en el estadio Lusail, partido que clasificó a la Selección a la final del Mundial, que luego ganaría.
En ese diálogo, la periodista se apartó del formato tradicional y le dedicó unas palabras que rápidamente se viralizaron: “Lo último que te voy a decir no es una pregunta, sino que solamente te quiero decir que se viene la final del mundo y, si bien todos queremos ganar la Copa, quiero decirte que más allá del resultado hay algo que no te va a sacar nadie: atravesaste a cada uno de los argentinos, de verdad te lo digo, no hay nene que no tenga tu remera, que no sea la original, la trucha o la imaginaria, marcaste la vida de todos y eso para mí es más grande que cualquier Copa del Mundo, eso no te lo va a sacar nadie”, expresó entonces, visiblemente emocionada.
El video de ese momento se convirtió en uno de los más destacados del Mundial, generó una fuerte repercusión en redes sociales y aumentó la visibilidad de Martínez. Entre quienes celebraron su desempeño estuvo su pareja, Diego Leuco, que manifestó públicamente su orgullo.
Tiempo después, el propio Messi recordó aquella entrevista en una aparición pública y señaló: “Sí, sí, vi camisetas por todos lados, como me dijo Sofi en la nota antes de la final”, un reconocimiento que emocionó a la periodista.
El impacto de ese episodio, sumado al respaldo de Antonela Roccuzzo, consolidó la proyección de Sofía Martínez como una de las figuras destacadas de la cobertura deportiva en la región. En ese sentido, la periodista expresó su admiración por la esposa del futbolista y dejó abierta la posibilidad de un futuro encuentro profesional: “Me encantaría el día de mañana en algún momento poder hacer una nota”.