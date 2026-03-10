Secciones
Fernanda Iglesias reveló un fuerte rumor sobre Sofi Martínez y un conocido productor

En el programa Puro Show, Fernanda Iglesias sorprendió al revelar una polémica versión sobre el pasado de Sofía Martínez con el productor Peluca Brusca, ex pareja de Laurita Fernández.

Hace 2 Hs

Un nuevo comentario del mundo del espectáculo volvió a sacudir la televisión. Durante una emisión del programa Puro Show, la periodista Fernanda Iglesias lanzó una polémica versión sobre el productor Claudio “Peluca” Brusca y su supuesta relación pasada con la periodista deportiva Sofía Martínez.

El tema surgió mientras los panelistas analizaban la vida sentimental de Laurita Fernández, quien actualmente estaría en pareja con un polista. En ese contexto, recordaron su relación anterior con Brusca y señalaron que el vínculo no habría terminado en buenos términos.

Un comentario que generó sorpresa

En medio del debate, Iglesias pidió la palabra y aseguró que el productor ya había sido cuestionado por situaciones en relaciones anteriores. Según relató, Brusca habría mantenido un romance con Sofía Martínez y el vínculo no habría sido positivo para la periodista.

La panelista sostuvo que, según versiones que circulan en el ambiente, Martínez habría atravesado un momento difícil durante esa relación. Sus declaraciones sorprendieron a algunos de sus compañeros, quienes dijeron tener otra imagen del productor.

Reacciones en el estudio

El conductor del ciclo, conocido como Pampito, expresó su sorpresa ante el comentario y aclaró que no tenía información al respecto. Sin embargo, Iglesias insistió en que se trata de una historia conocida dentro del medio.

El tema generó un intenso intercambio entre los integrantes del programa, que debatieron sobre la imagen pública del productor y sobre cómo suelen conocerse estas versiones dentro del ambiente artístico.

El antecedente con Laurita Fernández

Minutos antes, la panelista Angie Balbiani había mencionado que la relación entre Laurita Fernández y Brusca tampoco habría terminado de la mejor manera. Aunque públicamente se habló de una separación en buenos términos, en el programa afirmaron que el final habría sido más conflictivo.

Según esa versión, en los últimos meses de la relación el vínculo se habría vuelto distante y prácticamente no mantenían contacto, incluso cuando compartían espacios laborales.

Hasta el momento, ninguno de los protagonistas mencionados se pronunció sobre estas versiones que circularon en televisión.

