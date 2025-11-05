Secciones
“¿Sofi Martínez es de Boca?”: el comentario en Luzu TV que generó revuelo en las redes sociales

Un inesperado momento en el streaming reavivó el debate sobre si los periodistas deportivos deben contar de qué equipo son hinchas.

Hace 1 Hs

Un intercambio en tono de broma terminó convirtiéndose en uno de los momentos más virales en las últimas horas. Todo ocurrió durante una emisión del programa “Nadie Dice Nada”, de LUZU TV, cuando un comentario sobre la periodista Sofía Martínez, figura destacada de la cobertura de la Selección argentina, generó sorpresa y risas incómodas entre los integrantes de la mesa.

La charla había comenzado con una reflexión del influencer Davo Xeneize, invitado al streaming, acerca del hermetismo de muchos periodistas deportivos a la hora de revelar sus simpatías futbolísticas. En ese contexto, Momi Giardina lanzó la pregunta: “Los periodistas deportivos no dicen de qué cuadro son. Yo quiero saber de qué cuadro es Sofi Martínez y no me doy cuenta”.

Fue entonces cuando Santiago Talledo respondió sin dudar: “¿Sofi Martínez? De Boca”. La reacción fue inmediata: carcajadas, miradas cómplices y comentarios como “la sacó del clóset”. Al notar el revuelo que había causado, Talledo intentó suavizar su respuesta: “Es que tiene cara de bostera”.

El clip rápidamente se viralizó en redes sociales -especialmente en X (ex Twitter), Instagram y TikTok-, donde miles de usuarios opinaron sobre el episodio y sobre la decisión de muchos periodistas de mantener en reserva su afiliación futbolística.

Aunque en distintas oportunidades se la vinculó con Boca, Sofía Martínez nunca confirmó públicamente de qué club es hincha, una elección que forma parte de su intención de preservar la neutralidad y el profesionalismo frente a las cámaras.

Así, lo que comenzó como una charla distendida terminó despertando un viejo debate entre los fanáticos: ¿deben los periodistas deportivos revelar sus colores o es mejor mantener el misterio?

