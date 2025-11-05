“¿Sofi Martínez es de Boca?”: el comentario en Luzu TV que generó revuelo en las redes sociales

Un intercambio en tono de broma terminó convirtiéndose en uno de los momentos más virales en las últimas horas. Todo ocurrió durante una emisión del programa “Nadie Dice Nada”, de LUZU TV, cuando un comentario sobre la periodista Sofía Martínez, figura destacada de la cobertura de la Selección argentina, generó sorpresa y risas incómodas entre los integrantes de la mesa.