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Quiénes son las hermanas de Antonela Roccuzzo y a qué se dedican: el perfil de Paula y Carla

Paula y Carla Roccuzzo mantienen un perfil bajo, pese a la fama internacional de su hermana Antonela. Una eligió el camino de los negocios y el derecho, mientras que la otra desarrolló una destacada carrera en la medicina.

Quiénes son las hermanas de Antonela Roccuzzo y a qué se dedican: el perfil de Paula y Carla
Quiénes son las hermanas de Antonela Roccuzzo y a qué se dedican: el perfil de Paula y Carla
Hace 14 Min

Resumen para apurados

  • Paula y Carla Roccuzzo, hermanas de Antonela, mantienen un perfil bajo en Rosario y el exterior al consolidar carreras exitosas en la abogacía, los negocios y la medicina.
  • Paula, abogada, colidera la empresa familiar de supermercados y la marca textil Enfants, mientras que Carla se graduó como médica cirujana y ejerce su profesión en el extranjero.
  • Las trayectorias de las hermanas demuestran cómo la familia Roccuzzo preserva su privacidad y cohesión interna frente a la masiva exposición mundial de Antonela y Lionel Messi.
Resumen generado con IA

Mientras Antonela Roccuzzo se convirtió en una de las figuras argentinas con mayor proyección internacional gracias a su trayectoria como empresaria e influencer y a su relación con Lionel Messi, su familia continúa preservando un bajo perfil. Dentro de ese círculo íntimo se encuentran sus hermanas, Paula y Carla Roccuzzo, quienes construyeron exitosas carreras lejos de la exposición mediática.

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Aunque en ocasiones aparecen en reuniones familiares o celebraciones especiales, ambas optaron por desarrollar sus proyectos profesionales con discreción, manteniendo un vínculo muy cercano con la esposa del capitán de la Selección Argentina.

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Paula Roccuzzo: abogada, empresaria y parte del negocio familiar

La mayor de las hermanas es Paula Roccuzzo, quien se recibió de abogada, aunque con el paso de los años también se involucró en distintos emprendimientos comerciales.

Además de ser madre de Felipe y Simón, fruto de su relación con Lisandro Debernardi, Paula participa activamente en los negocios de la familia Roccuzzo, vinculados a una reconocida cadena de supermercados con presencia en Rosario.

El origen de ese emprendimiento familiar se remonta a 1982, cuando la abuela de las hermanas abrió una pequeña despensa que, con el tiempo, creció hasta convertirse en una importante cadena comercial de la ciudad.

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Su perfil empresarial también la llevó a compartir un proyecto con Antonela. Juntas impulsaron Enfants, una marca de ropa infantil de producción nacional que comercializa sus productos de manera online, apostando por el diseño y la fabricación argentina.

Carla Roccuzzo: una carrera dedicada a la medicina

La menor de las tres hermanas eligió un camino completamente diferente. Carla Roccuzzo estudió Medicina en la Universidad Nacional de Rosario y posteriormente se especializó en cirugía.

Su carrera profesional se desarrolló lejos del ámbito empresarial y del mundo de la moda, enfocándose exclusivamente en la medicina y consolidando una trayectoria que la llevó a ejercer en el exterior.

Pese a mantener un perfil muy reservado, Carla ocupa un lugar fundamental dentro de la familia. Una muestra de ello fue su participación como madrina en el casamiento de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi, celebrado en Rosario en 2017, uno de los acontecimientos sociales más importantes del país en los últimos años.

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Una familia unida, lejos de la exposición

A pesar de la enorme popularidad que alcanzó Antonela Roccuzzo a nivel mundial, Paula y Carla eligieron mantenerse alejadas de los medios y las redes sociales.

Mientras una combina el derecho con los negocios familiares y el emprendimiento en la industria de la moda infantil, la otra dedica su vida a la medicina y la cirugía. Dos trayectorias diferentes, pero unidas por un fuerte vínculo familiar que sigue siendo uno de los pilares más importantes en la vida de Antonela.

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