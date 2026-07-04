Sábado bajo alerta meteorológica amarilla en el NOA: vientos de hasta 120 km/h

Resumen para apurados
- El SMN emitió este sábado una alerta amarilla por vientos de hasta 120 km/h en el NOA y Cuyo para prevenir riesgos materiales y humanos.
- Las ráfagas afectarán a Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza. Coincide con una ola polar, viento Zonda y nevadas cordilleranas de hasta 15 cm.
- El SAT mantendrá el monitoreo para mitigar daños. Se anticipa una fuerte reducción de visibilidad y bruscos cambios térmicos que afectarán el tránsito y la salud.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó a cuatro provincias del NOA por la presencia de vientos intensos durante gran parte de la jornada del sábado. Según el pronóstico, el fenómeno meteorológico alcanzará tal intensidad como para haber sido incluido en el registro del Sistema de Alerta Temprana (SAT), una herramienta fundamental para la seguridad de vidas y la protección de la propiedad ante la posible amenaza de lluvias torrenciales, nevadas intensas, vientos fuertes, altas y bajas temperaturas.
El SAT compartió su última actualización este sábado a las 6.13 y también puso bajo advertencia a dos provincias de Cuyo. Pese a la ola polar que atraviesa el país, una región se enfrentará a la alerta amarilla por viento Zonda este sábado. El fenómeno se caracteriza por provocar reducción de visibilidad y, además, por producir un repentino aumento de temperaturas.
Alerta amarilla por vientos en el NOA
Son cuatro las provincias del NOA que se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla. En todas ellas, la región cordillerana es la principal comprometida, pero en algunas, la alerta se extiende incluso hacia el centro de las provincias. En Tucumán, solo alcanza una pequeña porción del territorio.
Las zonas que tendrán vientos de gran intensidad corresponden al centro y oeste de Jujuy, oeste de Salta, una pequeña región al noroeste de Tucumán, el centro y oeste de Catamarca y de La Rioja. Mientras que la alerta rige para todo el sábado en algunas provincias, en otras el viento fuerte estará presente solo por momentos.
En Jujuy se prevé que el fenómeno esté presente solo por la tarde. En Salta y Catamarca, en cambio, las regiones señaladas tendrán vientos intensos todo el día. Este tendrá una gran magnitud con velocidades de 60 a 80 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 120 kilómetros por hora. En La Rioja, la alerta rige para la tarde y noche, con velocidades más bajas. El centro de Catamarca también tendrá viento Zonda hacia la tarde y la noche.
Alerta por Zonda y nevadas en Cuyo
La mitad oeste de San Juan y la zona cordillerana de Mendoza –en ambos casos, de norte a sur– están bajo alerta amarilla. En San Juan, la advertencia rige por vientos de hasta 120 kilómetros por hora en el norte y por viento Zonda de hasta 60 kilómetros por hora hacia el sur. La alerta estará presente durante la tarde y la noche.
En Mendoza, la zona norte será afectada por el mismo fenómeno que al sur de San Juan. La zona centro de la cordillera tendrá vientos fuertes con ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora durante la tarde y habrá nevadas en el sur que por la noche alcanzarán niveles de acumulación de entre 5 y 15 centímetros.