Sábado bajo alerta meteorológica amarilla en el NOA: vientos de hasta 120 km/h

En Jujuy se prevé que el fenómeno esté presente solo por la tarde. En Salta y Catamarca, en cambio, las regiones señaladas tendrán vientos intensos todo el día. Este tendrá una gran magnitud con velocidades de 60 a 80 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 120 kilómetros por hora. En La Rioja, la alerta rige para la tarde y noche, con velocidades más bajas. El centro de Catamarca también tendrá viento Zonda hacia la tarde y la noche.