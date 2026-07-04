SociedadClima y ecología

Sábado bajo alerta meteorológica amarilla en el NOA: vientos de hasta 120 km/h

El Sistema de Alerta Temprana emitió un reporte para el sábado con advertencias por ráfagas intensas, nevadas y un repentino aumento de la temperatura en diversas regiones del país.

El viento se hará sentir en varias provincias del NOA pero otras regiones estarán bajo alerta por Zonda y por nevadas.
El viento se hará sentir en varias provincias del NOA pero otras regiones estarán bajo alerta por Zonda y por nevadas. Foto: Analía Jaramillo - LA GACETA
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió este sábado una alerta amarilla por vientos de hasta 120 km/h en el NOA y Cuyo para prevenir riesgos materiales y humanos.
  • Las ráfagas afectarán a Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza. Coincide con una ola polar, viento Zonda y nevadas cordilleranas de hasta 15 cm.
  • El SAT mantendrá el monitoreo para mitigar daños. Se anticipa una fuerte reducción de visibilidad y bruscos cambios térmicos que afectarán el tránsito y la salud.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó a cuatro provincias del NOA por la presencia de vientos intensos durante gran parte de la jornada del sábado. Según el pronóstico, el fenómeno meteorológico alcanzará tal intensidad como para haber sido incluido en el registro del Sistema de Alerta Temprana (SAT), una herramienta fundamental para la seguridad de vidas y la protección de la propiedad ante la posible amenaza de lluvias torrenciales, nevadas intensas, vientos fuertes, altas y bajas temperaturas.

Alerta amarilla por frío extremo en 18 provincias: cuánto durará la ola polar que afecta al país

Alerta amarilla por frío extremo en 18 provincias: cuánto durará la ola polar que afecta al país

El SAT compartió su última actualización este sábado a las 6.13 y también puso bajo advertencia a dos provincias de Cuyo. Pese a la ola polar que atraviesa el país, una región se enfrentará a la alerta amarilla por viento Zonda este sábado. El fenómeno se caracteriza por provocar reducción de visibilidad y, además, por producir un repentino aumento de temperaturas.

Alerta amarilla por vientos en el NOA

Son cuatro las provincias del NOA que se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla. En todas ellas, la región cordillerana es la principal comprometida, pero en algunas, la alerta se extiende incluso hacia el centro de las provincias. En Tucumán, solo alcanza una pequeña porción del territorio.

Las zonas que tendrán vientos de gran intensidad corresponden al centro y oeste de Jujuy, oeste de Salta, una pequeña región al noroeste de Tucumán, el centro y oeste de Catamarca y de La Rioja. Mientras que la alerta rige para todo el sábado en algunas provincias, en otras el viento fuerte estará presente solo por momentos.

En Jujuy se prevé que el fenómeno esté presente solo por la tarde. En Salta y Catamarca, en cambio, las regiones señaladas tendrán vientos intensos todo el día. Este tendrá una gran magnitud con velocidades de 60 a 80 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 120 kilómetros por hora. En La Rioja, la alerta rige para la tarde y noche, con velocidades más bajas. El centro de Catamarca también tendrá viento Zonda hacia la tarde y la noche.

Alerta por Zonda y nevadas en Cuyo

La mitad oeste de San Juan y la zona cordillerana de Mendoza –en ambos casos, de norte a sur– están bajo alerta amarilla. En San Juan, la advertencia rige por vientos de hasta 120 kilómetros por hora en el norte y por viento Zonda de hasta 60 kilómetros por hora hacia el sur. La alerta estará presente durante la tarde y la noche.

Alerta por frío extremo: una masa de aire polar cubrirá toda la Argentina con nevadas y temperaturas bajo cero

Alerta por frío extremo: una masa de aire polar cubrirá toda la Argentina con nevadas y temperaturas bajo cero

En Mendoza, la zona norte será afectada por el mismo fenómeno que al sur de San Juan. La zona centro de la cordillera tendrá vientos fuertes con ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora durante la tarde y habrá nevadas en el sur que por la noche alcanzarán niveles de acumulación de entre 5 y 15 centímetros.

Temas TucumánSaltaSan JuanMendozaCatamarcaJujuyServicio Meteorológico NacionalLa Rioja
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Arreglemos esto y que sea rápido
1

Arreglemos esto y que sea rápido

La Capital de la desconfianza: por qué Chahla todavía no da el “sí”
2

La Capital de la desconfianza: por qué Chahla todavía no da el “sí”

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán redujo 7.535 empleados en dos años y medio
3

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán redujo 7.535 empleados en dos años y medio

Messi tuvo un socio de lujo
4

Messi tuvo un socio de lujo

Ya son 11 los policías en la mira por el intento de robo de droga
5

Ya son 11 los policías en la mira por el intento de robo de droga

Ranking notas premium
Bienvenidos a Peronia
1

Bienvenidos a Peronia

Carlos Albaca: la caída del fiscal que investigó el caso Lebbos durante siete años y terminó condenado por encubrimiento
2

Carlos Albaca: la caída del fiscal que investigó el caso Lebbos durante siete años y terminó condenado por encubrimiento

La Corte Suprema cerró la última vía judicial del ex juez Pisa y quedó firme su destitución por el caso Tacacho
3

La Corte Suprema cerró la última vía judicial del ex juez Pisa y quedó firme su destitución por el caso Tacacho

La Capital de la desconfianza: por qué Chahla todavía no da el “sí”
4

La Capital de la desconfianza: por qué Chahla todavía no da el “sí”

Nueva ofensiva judicial en la UNT: piden anular la elección de la decana de Medicina
5

Nueva ofensiva judicial en la UNT: piden anular la elección de la decana de Medicina

Más Noticias
Arreglemos esto y que sea rápido

Arreglemos esto y que sea rápido

Messi tuvo un socio de lujo

Messi tuvo un socio de lujo

Pornografía con IA en el aula: “No es una travesura, es violencia digital”

Pornografía con IA en el aula: “No es una travesura, es violencia digital”

Ya son 11 los policías en la mira por el intento de robo de droga

Ya son 11 los policías en la mira por el intento de robo de droga

Crearon con IA imágenes pornográficas de sus compañeras

Crearon con IA imágenes pornográficas de sus compañeras

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán redujo 7.535 empleados en dos años y medio

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán redujo 7.535 empleados en dos años y medio

La Capital de la desconfianza: por qué Chahla todavía no da el “sí”

La Capital de la desconfianza: por qué Chahla todavía no da el “sí”

Carlos Albaca: la caída del fiscal que investigó el caso Lebbos durante siete años y terminó condenado por encubrimiento

Carlos Albaca: la caída del fiscal que investigó el caso Lebbos durante siete años y terminó condenado por encubrimiento

Comentarios