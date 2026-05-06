Cuál es la relación entre los precios del petróleo, de la nafta y del bioetanol, y cómo impacta en nuestra región

Franco A. Fogliata
Ingeniero agrónomo
A raíz del conflicto en el Medio Oriente, con sus vaivenes constantes y la secuela que significa para el precio del petróleo y su posterior incidencia en los combustibles, intentamos hacer una relación teórica entre los componentes citados, o sea petróleo – naftas – bioetanol. Es un intento y que obviamente puede ser válido o no, según cómo se lo observe.
1) Si partimos que el barril de petróleo contiene 159 litros y con el valor diario al 29 de abril de U$S 108,03 (datos OPEP), al cambio nuestro Banco Nación de $1.410/dólar, resultaría en $U$S 0,68/litro de ese petróleo crudo OPEP.
En cambio, el otro tipo de petróleo conocido como “Brent”, que siendo de mejor calidad, cotizaba en esas fechas (29 de abril) con un valor más bajo, de U$S 113 el barril, y que serían U$S 0,71/litro para nuestro caso. Este tipo de petróleo está circunscripto al Norte de Europa, sobre todo por la influencia de Gran Bretaña en ello. Es un petróleo “ligero”, extraído en el Mar del Norte y contiene bajos niveles de azufre, siendo ideal para el refino.
En los EE.UU. el tipo WTI de Texas, cotizaba ese mismo día a U$S 105/barril, que resultaría en U$S 0,65/litro (según consultora Trading Economics.com). Por lo que vemos la matriz ronda entre los U$S 0,68 a U$S 0,71/litro.
En agosto 2022, algunas consultoras internacionales como la ya citada informaban que desde un litro del crudo salen 2,5 litros de nafta (en promedio). Entonces desde un barril saldrían 63,6 litros de nafta. Es decir de las refinadoras. Otras consultoras señalan una variación entre 56–73 litros, con valor medio de 64,5 litros. Todo depende de la eficiencia de las destilerías/refinadoras y la calidad del crudo.
Largo camino
Así esos 2,5 litros de nafta que salen del litro del crudo costarían U$S 1,55/litro, serían entonces U$S 0,62/l. Actualmente en las estaciones de servicio YPF la súper con $2.114/l son U$S 1.5/l, cercano a aquellos valores de los 2,5 litros de las refinerías. Como se observa, hay un largo camino entre las refinerías y las bocas de expendio. Es decir partiendo de un “mix” entre precios OPEP y Brent de U$S 0.69 a 1.50.Un tema muy importante de conocer, lo aportan las Consultoras. Señalan que el litro del crudo hecho nafta cuesta el 40 % del valor nafta en surtidos, o sea en nuestro caso ($ 1.50 por 0.40) son U$S 0.60 dólar el litro. El otro 60% son impuestos más los costos de refinación, logística etc. y el margen de las refinerías. Cifras coincidentes con lo expresado.
2) Enfocando ahora el tema del bioetanol y los precios del mismo, al mes de abril y según la última Resolución de Energía 25/2026 del 02 de febrero, el precio (sin IVA) es de $1.000,1/litro, o sea U$S 0,71/l y con IVA sube a $1.210/l (U$S 0,86/l).
Para comparar con el precio de la nafta hoy, el etanol con IVA es más barato que la nafta súper YPF en U$S 0,64/litro (U$S 1,50 vs U$S 0,86). Cifra significativa. Como se observa, aumentar el % de mezcla será fundamental para tener un combustible más barato. Dependerá de decisiones políticas.
Siguiendo a un punto importante tenemos datos proporcionados por la consultora de A. Carrizo y Asociados respecto al costo de producir un litro de etanol hidratado de la caña de azúcar. En mayo 2019 estaba en U$S 0,52/litro, para cuando en ese estudio sus correspondientes incidencias y así vemos que la materia prima incide en 47%, mano de obra 10%, energía y combustibles 5%, amortización 2%, insumos químicos un 16% y por último costos financieros más impositivos este 19%. En ese mismo trabajo se comparaba con el costo del etanol de maíz en U$S 0,76/litro. Esto explicaría el porqué del precio más bajo otorgado por Secretaría de Energía y que hoy es de $917,32 (sin IVA).
Volviendo al tema costos de producción, el economista Pablo Pero de la Fundación F y L, actualizó aquel valor del 2019 y llega a establecer hoy en U$S 0,668/litro. Aquí enfocamos la variable del precio del bioetanol sin IVA y que era (como vimos) U$S 0,71/l.
De esta forma quedaría un margen muy pequeño al comparar ambas cosas y por ello considero que sería conveniente ir actualizando periódicamente el precio del bioetanol como se hace con las naftas. Atento que ahora se discute (demasiado) el nuevo Proyecto de Ley que mejore la vigente ley 27.640 de los biocombustibles y que incluyan reglas claras en cuanto a la forma de fijar los precios pues hace al futuro de la actividad con ambos cultivos y su rentabilidad adecuada.
Como corolario de todo esto surge que la diferencia existente entre el valor de la nafta en surtidor de U$S 1.50/litro vs el Costo de esa nafta al salir de la planta refinadora de U$S 0.60/ litro es U$S 0.90 / litro y así vemos que al valor actual del Bioetanol de caña de azúcar con U$S 0.86/litro es más barato, lo cual demuestra el enorme valor que tiene ese Biocombustible obtenido de biomasa , es ese contexto. Factor a tomar muy en cuenta por la significancia a la actividad sucro-alcoholera del NOA.