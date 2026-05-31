La agroindustria impulsó las ventas de combustibles en Tucumán durante abril

Otra referencia a destacar fue el desempeño de las compañías. Aquí sobresalió Refinor al registrar un aumento de un 18% en las ventas totales de combustibles. El crecimiento estuvo explicado por una suba del 30% en gasoil y del 10% en naftas. Esta evolución le permitió recuperar el segundo puesto en el mercado provincial, alcanzando una participación del 18%.