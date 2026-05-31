La agroindustria impulsó las ventas de combustibles en Tucumán durante abril

Resumen para apurados
- El inicio de las zafras citrícola y sucroalcoholera en Tucumán durante abril impulsó un aumento del 3% en las ventas de combustible local, liderado por la demanda de gasoil.
- El crecimiento tucumano de casi 3% contrastó con la caída nacional del 2,38%. El consumo de gasoil subió un 5%, beneficiando a petroleras como YPF y especialmente a Refinor.
- Este repunte consolida el rol clave de la agroindustria en la economía regional y perfila una fuerte competencia entre marcas por el abastecimiento durante la temporada alta.
El inicio de las zafras citrícola y sucroalcoholera impulsó en abril la comercialización de combustibles en Tucumán, luego de varios períodos de menor dinamismo en el segmento del gasoil, según explicaron fuentes del mercado.
Mientras que a nivel nacional las ventas de combustibles registraron en abril una caída interanual del 2,38% considerando todos los productos, el mercado tucumano mostró un comportamiento opuesto, con un crecimiento cercano al 3%, de acuerdo con los datos informados por las petroleras a la Secretaría de Energía.
El desempeño provincial estuvo impulsado principalmente por el despacho de gasoil (GO), que exhibió una mejora interanual de un 5%. En el segmento GO2 (común o diesel) se expendieron 8.373 metros cúbicos (m3) y en GO3 (premium) 5.858 m3.
En naftas, avanzaron alrededor de un 1%, con 18.070 m3 para naftas súper y 3.747 m3 premium.
En este escenario resultó determinante el desarrollo de las actividades agroproductivas en Tucumán durante abril, situación que se reflejó en el incremento de la demanda de gasoil, explicaron en la Cámara de Comerciantes de Derivados del Petróleo, Gas y Afines (Capega), a cargo de Sebastián Vargiú.
Otra referencia a destacar fue el desempeño de las compañías. Aquí sobresalió Refinor al registrar un aumento de un 18% en las ventas totales de combustibles. El crecimiento estuvo explicado por una suba del 30% en gasoil y del 10% en naftas. Esta evolución le permitió recuperar el segundo puesto en el mercado provincial, alcanzando una participación del 18%.
De acuerdo con los datos oficiales, la continuidad en el abastecimiento de productos y la política de precios competitivos –con incidencia en los aumentos de los precios- bajo la nueva administración de YPF fueron factores clave para explicar el desempeño de Refinor.
Por su parte, YPF continuó ampliando su liderazgo en la provincia. Durante abril comercializó el 62% de los 36.048 metros cúbicos de combustibles vendidos en la provincia.
En tercer lugar se ubicó Shell, con una participación del 17% y una contracción interanual del 14% en sus ventas. Más atrás quedó Axion, que concentró el 2% del mercado provincial y registró una baja del 22% respecto del mismo mes del año anterior.
Finalmente, las ventas de Dapsa y Gulf representaron en conjunto poco más del 1% del mercado tucumano de combustibles durante abril, según datos oficiales y que manejan también en Capega.