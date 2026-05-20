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Guía para ahorrar hasta $25.000 al mes en nafta: los mejores descuentos en combustibles

Un repaso por las aplicaciones, billeteras virtuales y días clave para reducir el costo de cada carga.

Guía para ahorrar hasta $25.000 al mes en nafta: los mejores descuentos en combustibles
Nafta
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Ante los recientes aumentos de combustibles en Argentina, conductores buscan ahorrar hasta $25.000 al mes mediante promociones de petroleras y entidades bancarias en mayo.
  • El beneficio se logra combinando aplicaciones móviles de YPF, Shell, Axion y Puma con reintegros de bancos y billeteras virtuales de entre el 10% y el 30% en días específicos.
  • Estas estrategias de ahorro y fidelización se consolidan como herramientas clave para mitigar la inflación y optimizar los presupuestos de movilidad de los conductores.
Resumen generado con IA

Ahorrar en nafta se convirtió en una prioridad para miles de conductores argentinos debido a los recientes aumentos aplicados en los combustibles. La actualización de precios en surtidores, sumada al impacto de los impuestos y la volatilidad del mercado energético, obligó a los usuarios a reorganizar sus gastos de movilidad durante la segunda quincena de mayo.

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En este contexto, las petroleras y las entidades bancarias profundizaron sus estrategias comerciales a través de importantes reintegros mensuales. De esta manera, el sector ofrece promociones exclusivas, descuentos acumulables y sistemas de fidelización que permiten reducir significativamente el costo final de cada carga de combustible.

Las promociones de YPF, Shell y Axion

Dentro del mercado local, YPF mantiene uno de los esquemas más agresivos para captar usuarios. La petrolera ofrece un descuento del 10% todos los días en combustibles Infinia para quienes paguen mediante dinero en cuenta desde su aplicación oficial. Además, quienes utilicen estaciones con autodespacho suman un 3% adicional, junto a una bonificación extra del 6% para cargas realizadas durante la madrugada.

Por su parte, Shell apuesta a fortalecer su ecosistema digital mediante la aplicación Shell Box, ofreciendo los miércoles un descuento fijo del 10% para la línea V-Power con un tope semanal de reintegro de $4.000. En tanto, Axion Energy concentra sus promociones en la aplicación ON, con rebajas del 10% los lunes y viernes sobre combustibles Quantium y topes de devolución que oscilan entre $6.500 y $12.000 mensuales según la categoría del usuario.

Fidelización en Puma y la oferta bancaria

La competencia entre petroleras también se trasladó al terreno de los programas de fidelización. Puma Energy desarrolló una estrategia enfocada en la aplicación Puma Pris, la cual brinda todos los miércoles una rebaja directa del 10% para combustibles súper, premium e Ion Diesel en cargas de hasta 50 litros, permitiendo además acumular puntos canjeables por órdenes de compra de hasta $20.000.

El gran diferencial para maximizar el ahorro aparece al combinar estos beneficios con descuentos bancarios y billeteras virtuales. El Banco Nación ofrece los viernes un reintegro del 20% en YPF, Axion y Puma mediante BNA+, con un tope mensual de $10.000, mientras que en Shell el beneficio asciende al 25% con un límite de devolución de hasta $13.000 por cliente.

El impacto de Banco Macro y las billeteras virtuales

Banco Macro impulsa una de las promociones más fuertes del mercado actual. Todos los miércoles ofrece un descuento base del 20% pagando con MODO, porcentaje que sube al 30% para clientes premium, lo cual permite alcanzar reintegros mensuales de hasta $25.000 y convierte a esta alternativa en una de las más buscadas durante mayo.

Por otro lado, plataformas como Mercado Pago mantienen vigente una promoción del 30% de descuento en la primera carga de los lunes utilizando su tarjeta de crédito física, con un tope de devolución de $6.000. En paralelo, diversos bancos provinciales y entidades regionales continúan ofreciendo descuentos de entre el 10% y el 20% durante los fines de semana.

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