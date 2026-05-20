Guía para ahorrar hasta $25.000 al mes en nafta: los mejores descuentos en combustibles

Por su parte, Shell apuesta a fortalecer su ecosistema digital mediante la aplicación Shell Box, ofreciendo los miércoles un descuento fijo del 10% para la línea V-Power con un tope semanal de reintegro de $4.000. En tanto, Axion Energy concentra sus promociones en la aplicación ON, con rebajas del 10% los lunes y viernes sobre combustibles Quantium y topes de devolución que oscilan entre $6.500 y $12.000 mensuales según la categoría del usuario.