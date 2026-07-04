Teatro: “Operación Rosario”, tributo a los veteranos de Malvinas

Hace cuatro años, Miguel Ángel Palma y Agustina Felizia estrenaron “Operación Rosario”, dentro de las actividades culturales relacionadas con los 40 años de la guerra de Malvinas. La trama de esta propuesta escénica multimedial, que entrelaza proyecciones audiovisuales, cine, música y teatro en vivo, sigue la historia de la hija de un veterano que emprende un viaje mítico para rescatarlo del olvido, lo que la lleva a vincularse con los relatos de héroes patrios como José de San Martín y Manuel Belgrano, con una banda sonora con canciones de la Trova Rosarina.
“Nuestra búsqueda estuvo orientada a homenajear a quienes dieron su vida y a sus familias, como parte de los actos centrales de la conmemoración por el conflicto, en el Monumento a la Bandera de Rosario. Lejos de desconocer la complejidad del tema, abordamos la historia completa de la Argentina en relación a Malvinas, pero enfatiza en el reconocimiento al heroísmo y la entrega de nuestros soldados”, describe Palma, en diálogo con LA GACETA.
La obra será presentada esta noche a las 21 en La Colorida (Mendoza 2.955), con el dúo creativo, en el marco de una nueva gira para llevar esta producción por todo el país.
- ¿Por qué recordar la guerra?
- En este tema existen tres aspectos superpuestos, con un alto significado: la cuestión Malvinas en sí misma, con la invasión de una potencia extranjera que lleva casi 200 años y todo lo que ello implica; la causa Malvinas, que refiere a las personas que tienen una actitud activa y consecuente; y la gesta militar, específicamente sobre la recuperación de 1982. La obra remonta todas estas cosas y las ubica en un plano y en su contexto histórico, para insistir en la memoria activa.
- ¿Hay alguna forma de evocar lo ocurrido sin caer en obviedades?
- Creemos que sí, desentrañando las peculiaridades de casi 200 años de ocupación, la relación de Malvinas con el Atlántico Sur, su posición estratégica respecto a la Antártida, la importancia de la integridad territorial y todo lo concerniente a la soberanía, que no implica solo las islas en si mismas sino al pleno ejercicio de su potencial económico, estratégico y simbólico.
- ¿Malvinas excede lo militar?
- Largamente; Gran Bretaña reclama nuestra porción de Antártida (y gran parte de la de Chile) por su presencia en las islas del Atlántico Sur. Explota y da permisos de explotación en torno al territorio ocupado, expolia nuestras riquezas y emprende lo petrolífero. La ampliación de los derechos de la Argentina sobre la plataforma continental que otorgó la ONU, de 200 a 350 millas marinas, se interrumpe a la altura de Santa Cruz por el conflicto irresuelto por las islas.
- ¿De qué modo se vincula ese episodio con otros de nuestra historia?
- Hay tres ejes de diálogo insoslayables: en primer lugar, la Pampa verde ha sido nuestra fortaleza en términos de exportaciones y riqueza, mientras la Pampa azul (el mar) no ha merecido la atención que amerita. Luego, la condición de potencia interesada en nuestro territorio y sus cualidades, ha hecho que Gran Bretaña intente comprometer nuestro territorio; existe una larga tradición de batallas para defender Buenos Aires o los ríos interiores. Finalmente, las ideas que nuestros patriotas infundieron, y que Juan Bautista Alberdi plasmó en la Constitución federal y republicana, se han visto afectadas no solo por lo anterior, sino también por diversos tratados e imposiciones que hacen de Malvinas un símbolo del derrotero de nuestra costosa independencia.
- ¿Cómo fue el planteo escénico de esta puesta?
- Nuestro equipo tiene predilección por el teatro histórico, y la complejidad de los temas que aborda precisa de la combinación de lenguajes, esencialmente la música, el video, la coreografía, la poesía y el teatro. Las escenas se suceden y hay un diálogo entre los lenguajes con un fuerte núcleo en el video como eje narrativo, alternando teatralidad e imagen.