Teatro: “Operación Rosario”, tributo a los veteranos de Malvinas

- Hay tres ejes de diálogo insoslayables: en primer lugar, la Pampa verde ha sido nuestra fortaleza en términos de exportaciones y riqueza, mientras la Pampa azul (el mar) no ha merecido la atención que amerita. Luego, la condición de potencia interesada en nuestro territorio y sus cualidades, ha hecho que Gran Bretaña intente comprometer nuestro territorio; existe una larga tradición de batallas para defender Buenos Aires o los ríos interiores. Finalmente, las ideas que nuestros patriotas infundieron, y que Juan Bautista Alberdi plasmó en la Constitución federal y republicana, se han visto afectadas no solo por lo anterior, sino también por diversos tratados e imposiciones que hacen de Malvinas un símbolo del derrotero de nuestra costosa independencia.