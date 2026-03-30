El imperdible homenaje a Veteranos de la Guerra de Malvinas en Tucumán

Este miércoles 2 de abril a las 20, la Capital de Tucumán será el escenario central de un emotivo homenaje a Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas. El evento, que será con entrada libre y gratuita, se llevará a cabo en el emblemático Teatro San Martín, en Avenida Sarmiento 601. Allí, el público y los artistas se reunirán para recordar el inmenso sacrificio de quienes defendieron nuestra soberanía nacional en 1982.