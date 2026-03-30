El imperdible homenaje a Veteranos de la Guerra de Malvinas en Tucumán

Este miércoles 2 de abril a las 20, la Capital de Tucumán será el escenario central de un emotivo homenaje a Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas. El evento, que será con entrada libre y gratuita, se llevará a cabo en el emblemático Teatro San Martín, en Avenida Sarmiento 601. Allí, el público y los artistas se reunirán para recordar el inmenso sacrificio de quienes defendieron nuestra soberanía nacional en 1982.
Un homenaje a los Veteranos de Malvinas a través del arte
La velada conmemorativa iniciará con la proyección de un conmovedor video institucional. Esta producción audiovisual buscará reflejar la enorme trascendencia de la gesta malvinense. Principalmente, se hará foco en el rol fundamental que tuvieron los combatientes tucumanos, cuyo valor dejó una huella imborrable en el país.
Teatro y danza para recordar la historia de Malvinas
El programa continuará con la presentación estelar de la obra teatral "La Perla Austral", bajo la dirección y dramaturgia de Sofía Alarcón. La pieza contará con el talento de las actrices Victoria Maroglio, Sol Tula y Luján Núñez. Además, la obra sumará el despliegue de las bailarinas Ángles Yapura e Iara Vaca, con coreografías de Gabriel Cejas.
La memoria viva tras la Guerra de Malvinas
Es vital recordar que aquel conflicto de 1982 duró unos dos meses y medio y dejó la dolorosa cifra de 649 bajas argentinas. Los jóvenes soldados debieron enfrentar la contienda en absoluta desventaja frente a las fuerzas británicas. Soportaron desde la falta de comida y armamento, hasta la ausencia de directivas claras en el campo de batalla.
A más de cuatro décadas de aquellos sucesos, la disputa por estas tierras continúa latente por vías diplomáticas en todo el mundo. Sin embargo, es nuestro deber diario mantener viva la memoria de quienes dieron todo por la patria. Acompañar estos espacios de reflexión es un acto de justicia indispensable para nuestra identidad colectiva.