Susana Giménez opinó sobre la renuncia de Manuel Adorni: "Por suerte se fue"

Resumen para apurados
- El 29 de junio, la conductora Susana Giménez criticó en el aeropuerto de Ezeiza la renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete tras admitir que ocultó fondos.
- Adorni dimitió el 27 de junio por presiones políticas y judiciales tras reconocer que omitió 500.000 dólares en su declaración jurada. Fue reemplazado por Diego Santilli.
- La salida del funcionario intensifica el debate sobre la transparencia pública y la ética gubernamental, mientras el oficialismo busca reorganizar su gabinete ante la crisis.
Este lunes 29 de junio, Susana Giménez arribó a Miami para poder ver el partido entre la Selección Argentina frente a Cabo Verde. Sin embargo, antes de su viaje, la conductora habló con "Farandulashow" y opinó sobre la renuncia de Manuel Adorni.
¿Qué dijo Susana Giménez sobre Manuel Adorni?
En el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, antes de ingresar a la zona de embarque, la icónica conductora argentina reveló por qué viaja a Miami: "Voy a ver a Messi... voy a ver el partido. Maravilloso el equipo, mejor no hay".
Sin embargo, la sorpresa llegó cuándo le preguntaron sobre la renuncia de Manuel Adorni. Lejos de esquivar el tema, Susana Giménez expresó sin filtro: "No me importa... Por suerte se fue. ¡Una vergüenza!".
¿Cómo fue la renuncia de Manuel Adorni?
El jefe de Gabinete argentino, Manuel Adorni, presentó su renuncia este sábado 27 de junio al presidente Javier Milei, acorralado tras admitir hace dos semanas que ocultó 500.000 dólares en sus declaraciones juradas, y en medio de presiones políticas e investigaciones judiciales por presunto enriquecimiento ilícito.
El funcionario de 46 años, una de las figuras más cercanas al mandatario, lleva más de tres meses en el ojo de la tormenta por revelaciones sobre compras de inmuebles y viajes onerosos luego de su llegada a la función pública en diciembre de 2023.
La justicia, la oposición y aliados del gobierno exigen conocer el origen del dinero, luego de que el ahora exfuncionario reconociera haber ocultado medio millón de dólares.
La explicación de Adorni sobre sus inversiones se topó rápidamente con viejos videos en los que él habla de criptomonedas que contradecían sus declaraciones recientes, y con sus propios dichos ante el Poder Legislativo en abril, cuando afirmó de manera categórica que "nunca existió ocultación alguna" de su patrimonio.
El presidente argentino, Javier Milei, designó este domingo a Diego Santilli, hasta ahora ministro del Interior, como nuevo jefe de Gabinete en reemplazo de Manuel Adorni.