BASF y NODO, aliados para recuperar alimentos

En el marco de su compromiso con la sustentabilidad y la reducción del desperdicio de alimentos, BASF y NODO - Rescate de Excedentes anunciaron la continuidad de su alianza estratégica, orientada a la recuperación de alimentos, la seguridad alimentaria y la mitigación del impacto ambiental.
Mediante este convenio, ambas organizaciones trabajan de manera conjunta para rescatar alimentos que quedan fuera del circuito comercial, principalmente frutas y verduras frescas, y redistribuirlos a comunidades en situación de vulnerabilidad, transformando excedentes en oportunidades con impacto social y ambiental positivo.
Durante 2025, gracias al trabajo articulado entre BASF y NODO, se lograron rescatar más de 1,6 millones de kilos de frutas y verduras frescas, que se transformaron en más de 5,5 millones de raciones de alimentos destinadas a organizaciones sociales y Bancos de Alimentos de todo el país.
Este trabajo no solo tuvo un impacto social directo, sino que también generó beneficios ambientales significativos: se evitaron más de 1.200 toneladas de emisiones de CO equivalente, asociadas al desperdicio de alimentos y se preservaron más de 660 millones de litros de agua, un volumen equivalente a 264 piletas olímpicas, al evitar que esos recursos se desperdicien junto con los alimentos descartados.
Además, este hito en diversidad nutricional no es un dato aislado, sino el resultado de un proceso de maduración del modelo de rescate y distribución que NODO consolidó junto a BASF a lo largo de los últimos años. Según el reporte ESG Fruver 2025, el sistema alcanzó en ese año un nivel de operación más estable, con crecimiento sostenido y una distribución uniforme a lo largo de los meses, lo que permitió ampliar la variedad de alimentos recuperados de 23 a 33 tipos de frutas y verduras. En este contexto, el incremento en la diversidad refleja no solo un mayor volumen de rescate, sino una mejora cualitativa en la composición de los alimentos distribuidos, fortaleciendo el acceso a una alimentación más equilibrada y nutritiva para las comunidades beneficiadas.
La alianza entre BASF y NODO tiene un impacto federal que se sostiene desde 2020 y ya suma cinco años de trabajo continuo. En este período, el impacto acumulado es significativo:
• Más de 7,5 millones de kilos de alimentos recuperados.
• Casi 23 millones de raciones generadas.
• Más de 5.600 toneladas de CO₂ equivalente evitadas.
• Más de 3.000 millones de litros de agua preservados.