BASF y NODO, aliados para recuperar alimentos

Además, este hito en diversidad nutricional no es un dato aislado, sino el resultado de un proceso de maduración del modelo de rescate y distribución que NODO consolidó junto a BASF a lo largo de los últimos años. Según el reporte ESG Fruver 2025, el sistema alcanzó en ese año un nivel de operación más estable, con crecimiento sostenido y una distribución uniforme a lo largo de los meses, lo que permitió ampliar la variedad de alimentos recuperados de 23 a 33 tipos de frutas y verduras. En este contexto, el incremento en la diversidad refleja no solo un mayor volumen de rescate, sino una mejora cualitativa en la composición de los alimentos distribuidos, fortaleciendo el acceso a una alimentación más equilibrada y nutritiva para las comunidades beneficiadas.