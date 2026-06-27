EconomíaRural

BASF y NODO, aliados para recuperar alimentos

Ambas organizaciones redistribuyen lo obtenido entre comunidades en situación de vulnerabilidad.

BASF y NODO, aliados para recuperar alimentos
Hace 7 Hs

En el marco de su compromiso con la sustentabilidad y la reducción del desperdicio de alimentos, BASF y NODO - Rescate de Excedentes anunciaron la continuidad de su alianza estratégica, orientada a la recuperación de alimentos, la seguridad alimentaria y la mitigación del impacto ambiental.

Mediante este convenio, ambas organizaciones trabajan de manera conjunta para rescatar alimentos que quedan fuera del circuito comercial, principalmente frutas y verduras frescas, y redistribuirlos a comunidades en situación de vulnerabilidad, transformando excedentes en oportunidades con impacto social y ambiental positivo.

Durante 2025, gracias al trabajo articulado entre BASF y NODO, se lograron rescatar más de 1,6 millones de kilos de frutas y verduras frescas, que se transformaron en más de 5,5 millones de raciones de alimentos destinadas a organizaciones sociales y Bancos de Alimentos de todo el país.

Este trabajo no solo tuvo un impacto social directo, sino que también generó beneficios ambientales significativos: se evitaron más de 1.200 toneladas de emisiones de CO equivalente, asociadas al desperdicio de alimentos y se preservaron más de 660 millones de litros de agua, un volumen equivalente a 264 piletas olímpicas, al evitar que esos recursos se desperdicien junto con los alimentos descartados.

Además, este hito en diversidad nutricional no es un dato aislado, sino el resultado de un proceso de maduración del modelo de rescate y distribución que NODO consolidó junto a BASF a lo largo de los últimos años. Según el reporte ESG Fruver 2025, el sistema alcanzó en ese año un nivel de operación más estable, con crecimiento sostenido y una distribución uniforme a lo largo de los meses, lo que permitió ampliar la variedad de alimentos recuperados de 23 a 33 tipos de frutas y verduras. En este contexto, el incremento en la diversidad refleja no solo un mayor volumen de rescate, sino una mejora cualitativa en la composición de los alimentos distribuidos, fortaleciendo el acceso a una alimentación más equilibrada y nutritiva para las comunidades beneficiadas.

La alianza entre BASF y NODO tiene un impacto federal que se sostiene desde 2020 y ya suma cinco años de trabajo continuo. En este período, el impacto acumulado es significativo:

• Más de 7,5 millones de kilos de alimentos recuperados.

• Casi 23 millones de raciones generadas.

• Más de 5.600 toneladas de CO₂ equivalente evitadas.

• Más de 3.000 millones de litros de agua preservados.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Messi, perdonalos; son cada vez menos, pero todavía hacen ruido
1

Messi, perdonalos; son cada vez menos, pero todavía hacen ruido

Cáscara Negra: el vino tucumano que nació para compartir entre amigos y hoy alcanza las 12.000 botellas
2

Cáscara Negra: el vino tucumano que nació para compartir entre amigos y hoy alcanza las 12.000 botellas

Crece la expectativa por una visita de León XIV a la Argentina
3

Crece la expectativa por una visita de León XIV a la Argentina

Teatro tucumano: la historia argentina se cuenta desde la cocina
4

Teatro tucumano: la historia argentina se cuenta desde la cocina

Letras: un encuentro con los grandes de la historieta
5

Letras: un encuentro con los grandes de la historieta

Ranking notas premium
Tras las denuncias por la limpieza del TOF, reclaman la intervención del Consejo de la Magistratura
1

Tras las denuncias por la limpieza del TOF, reclaman la intervención del Consejo de la Magistratura

Cuidadoches, tránsito caótico y discusiones políticas: qué alternativas se analizan para el estacionamiento medido en Tucumán
2

Cuidadoches, tránsito caótico y discusiones políticas: qué alternativas se analizan para el estacionamiento medido en Tucumán

Messi, perdonalos; son cada vez menos, pero todavía hacen ruido
3

Messi, perdonalos; son cada vez menos, pero todavía hacen ruido

Recuerdos fotográficos: 1936. El triste final de Lola Mora y la despedida de LA GACETA
4

Recuerdos fotográficos: 1936. El triste final de Lola Mora y la despedida de LA GACETA

UNT: Leal no descarta integrar una nueva fórmula si Pagani queda afuera
5

UNT: Leal no descarta integrar una nueva fórmula si Pagani queda afuera

Más Noticias
Jésica Cirio entregó su celular, tras un allanamiento que sumó drogas, armas y dólares a la causa

Jésica Cirio entregó su celular, tras un allanamiento que sumó drogas, armas y dólares a la causa

Santiago Kovadloff: “hoy veo a la Argentina devastada por la incertidumbre”

Santiago Kovadloff: “hoy veo a la Argentina devastada por la incertidumbre”

Ópera: la actualidad de una historia de amor que enfrenta la adversidad

Ópera: la actualidad de una historia de amor que enfrenta la adversidad

Cine: un repaso crítico a la obra de la alemana Leni Riefenstahl

Cine: un repaso crítico a la obra de la alemana Leni Riefenstahl

¿Taylor Swift da el sí en estos días?

¿Taylor Swift da el sí en estos días?

Letras: un encuentro con los grandes de la historieta

Letras: un encuentro con los grandes de la historieta

Teatro tucumano: la historia argentina se cuenta desde la cocina

Teatro tucumano: la historia argentina se cuenta desde la cocina

Messi, perdonalos; son cada vez menos, pero todavía hacen ruido

Messi, perdonalos; son cada vez menos, pero todavía hacen ruido

Comentarios