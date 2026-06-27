Rizobacter Argentina reestructuró su deuda

Rizobacter es una empresa fundada en 1977. Con más de 40 años de experiencia en el mercado es líder mundial en productos biológicos de soja y el principal proveedor argentino de soluciones biológicas para el sector agrícola, con un fuerte enfoque en nutrición de cultivos y soluciones de tratamiento de semillas. Es una compañía que investiga, desarrolla y comercializa soluciones innovadoras para el mejor crecimiento de los cultivos en el mundo.