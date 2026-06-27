Rizobacter Argentina reestructuró su deuda

La empresa agrícola Rizobacter Argentina -subsidiaria de la firma Bioceres Crop Solutions Corp- refinanció su deuda por U$S 42,68 millones.
El estudio jurídico Nicholson y Cano actuó como asesor legal en el proceso de canje voluntario de obligaciones negociables y solicitud de consentimiento de Rizobacter Argentina SA, mediante el cual la empresa logró extender sus vencimientos financieros hasta septiembre de 2029.
La transacción comprendió el canje de las Obligaciones Negociables Serie IX Clase A, Serie IX Clase B, Serie X Clase A y Serie X Clase B, con vencimientos originales en junio 2026, noviembre 2026 y noviembre 2027. El proceso alcanzó en conjunto un nivel de adhesión superior al 86%.
El porcentaje de adhesión a la oferta de canje superó ampliamente los mínimos de aceptación requeridos para la aplicación de las cláusulas de acción colectiva o “CAC” del 70% existentes en cada una de las series, lo que permitió implementar las modificaciones a los términos y condiciones originales de las respectivas series de obligaciones negociables y concretar exitosamente la operación.
Las nuevas Obligaciones Negociables entregadas en canje devengan intereses a una tasa de interés fija nominal anual de un 9%, con vencimiento el 3 de septiembre de 2029 y un esquema de amortización escalonado.
El proceso incluyó un incentivo pagadero, el 28 de junio de 2026, de un 20% del capital para los tenedores que adhirieron al canje, así como el reconocimiento y pago de los intereses devengados de las obligaciones negociables elegibles a los respectivos tenedores, factores que contribuyeron al alto nivel de aceptación alcanzado.
Como resultado de esta operación, Rizobacter logró reordenar su perfil de vencimientos en el mercado de capitales y dotar a su estructura financiera de mayor previsibilidad.
Rizobacter es una empresa fundada en 1977. Con más de 40 años de experiencia en el mercado es líder mundial en productos biológicos de soja y el principal proveedor argentino de soluciones biológicas para el sector agrícola, con un fuerte enfoque en nutrición de cultivos y soluciones de tratamiento de semillas. Es una compañía que investiga, desarrolla y comercializa soluciones innovadoras para el mejor crecimiento de los cultivos en el mundo.
Opera en la investigación, desarrollo, producción y comercialización de sus principales líneas de productos: inoculantes, packs, curasemillas, coadyuvantes y otros.
Nicholson y Cano asesoró a Rizobacter en la estructuración y ejecución integral de la oferta de canje, lo que implicó un proceso de elevada complejidad legal y operativa, en tanto comprendió la reestructuración de múltiples series de obligaciones negociables, la aplicación de cláusulas de acción colectivas, la emisión de nuevas obligaciones negociables bajo el régimen de oferta pública y la coordinación simultánea con los distintos participantes del mercado.