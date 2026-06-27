Hortalizas: las exportaciones crecieron un 17%

Las autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación comunicaron que las exportaciones de hortalizas crecieron un 17% en el monto exportado respecto de 2025, alcanzando un récord en los últimos 22 años, con U$S 265 millones durante el primer cuatrimestre del año. A su vez, el volumen aumentó un 12%, hasta las 269.351 toneladas, sobre la base del análisis de los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos.