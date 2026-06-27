EconomíaRural

Hortalizas: las exportaciones crecieron un 17%

Se trata de ventas al exterior realizadas en el primer cuatrimestre. La cifra marca un récord en los últimos 22 años, con U$S 265 millones.

Hortalizas: las exportaciones crecieron un 17%
Hace 7 Hs

Las autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación comunicaron que las exportaciones de hortalizas crecieron un 17% en el monto exportado respecto de 2025, alcanzando un récord en los últimos 22 años, con U$S 265 millones durante el primer cuatrimestre del año. A su vez, el volumen aumentó un 12%, hasta las 269.351 toneladas, sobre la base del análisis de los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Para el primer cuatrimestre, los mayores incrementos se dieron en el caso las semillas hortícolas con el 84% en valor, alcanzando los U$S 22,8 millones -el monto más alto desde 2004-, valor en seguido por las cebollas frescas, con un aumento del 72% y U$S 14 millones.

Luego continúan el ajo fresco que tuvo un incremento de un 21% y U$S 105 millones, y las preparaciones de papa congelada, con un aumento de un 5%, superando los U$S 110 millones, valor récord para un primer cuatrimestre.

Con menores montos se destaca el caso de los zapallos y de las calabazas, que se incrementaron el 57% en el valor; zanahorias y nabos frescos o refrigerados, con el 55%, o papas frescas o refrigeradas con un 7%.

Se menciona el caso de la batata que retomó sus exportaciones luego de varios cuatrimestres sin ventas al exterior, representando un récord tanto en el valor como en el volumen exportado desde 2004, alcanzando U$S 188.000 y 499 toneladas.

El principal destino de venta del complejo fue Brasil, seguido por Estados Unidos, Chile, Países Bajos, Uruguay, Paraguay y España, entre otros.

Las distintas producciones de la oferta argentina muestran una tendencia hacia una diversificación de la oferta exportable, potenciando el agregado de valor en cada una de las regiones del país.

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