Fuego: días clave para acciones preventivas

El uso del fuego genera grandes perjuicios y perdidas al propio productor cañero y, sobre todo, al ambiente y a la población en su conjunto. Debido a ello resulta importante reiterar que esta práctica tiene consecuencias negativas para la comunidad, al perjudicar la calidad de vida de las poblaciones cercanas a las zonas productoras y entornos de los ingenios. Además, genera serios riesgos de que incendios fuera de control afecten cañaverales vecinos, otros cultivos, la visibilidad en caminos y rutas, las líneas de energía eléctrica, entre otros, exponiendo a la población a daños y a accidentes.