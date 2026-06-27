Fuego: días clave para acciones preventivas
Las bajas temperaturas, la ausencia de lluvia y el sol secarán el follaje de las cañas y el RAC, y entonces se generarán condiciones de alta combustibilidad en los lotes. A raíz de ello, las recomendaciones de las entidades de investigación, como la Eeaoc y el INTA Famaillá para evitar que sucedan incendios deben aplicarse antes de la ocurrencia de heladas.
Ya hacia fines de junio, casi todos los ingenios azucareros de Tucumán -y del NOA- están moliendo caña de azúcar, con sus diferentes capacidades de molienda. Mientras, esperan que, a medida de que salga más caña de los lotes tucumanos -que de a poco van permitiendo el avance de las cosechadoras integrales-, se alcance la plena capacidad.
También se puede observar que llegó el frío, que aparecieron las heladas, que las temperaturas bajo cero van afectando el follaje de los cultivos y que luego de que las cosechadoras sacaron la materia prima, los lotes cañeros van quedando libres, aunque con los residuos de cosecha sobre la superficie.
Las bajas temperaturas, la ausencia de lluvia y el sol harán que el follaje de las cañas y el Residuo Agrícola de Cosecha (RAC) depositado en el suelo se sequen, lo que permite que se pueda originar fuego si no se toman medidas. Y esto es algo que no debe suceder.
Tanto la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) como la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Famaillá del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de manera permanente piden a los productores cañeros que eviten el fuego; y los asesoran para que tomen medidas netamente preventivas, que ayuden a que no ocurran accidentes o acciones deliberadas que originen incendios.
El uso del fuego genera grandes perjuicios y perdidas al propio productor cañero y, sobre todo, al ambiente y a la población en su conjunto. Debido a ello resulta importante reiterar que esta práctica tiene consecuencias negativas para la comunidad, al perjudicar la calidad de vida de las poblaciones cercanas a las zonas productoras y entornos de los ingenios. Además, genera serios riesgos de que incendios fuera de control afecten cañaverales vecinos, otros cultivos, la visibilidad en caminos y rutas, las líneas de energía eléctrica, entre otros, exponiendo a la población a daños y a accidentes.
En general el cañero que conoce esta problemática intenta manejar los cañaverales sin el empleo de la quema, ya que el fuego irracional le causa serios perjuicios provocando importantes pérdidas de azúcar cuando la quema se asocia al estacionamiento poscosecha, agravado por los efectos de las heladas.
El fuego elimina la posibilidad de que retorne al suelo una importante cantidad de biomasa vegetal e impide el aprovechamiento energético-económico de los residuos de cosecha, aspecto que tiene cada vez más importancia.
No solo el sector azucarero debe asumir el compromiso de hacer todos los esfuerzos necesarios para eliminar definitivamente el uso del fuego del campo tucumano. Esta responsabilidad es de todos los sectores involucrados en la vida comunitaria, como el gobierno, las municipalidades, las comunas, las dependencias viales, los organismos de investigación, de servicios y de transferencia, el sector productivo y la comunidad en general.
La eliminación de la quema puede ser una realidad si se logran avances significativos en aplicar medidas preventivas para disminuir las posibilidades de difusión del fuego en el área cañera de Tucumán.
Las medidas preventivas son prioritarias y fundamentales para avanzar en la eliminación de los peligros del fuego; y deben ser ejecutadas antes de la ocurrencia de heladas, ya que después de estas las malezas y los cultivos -como la caña de azúcar- adquieren condiciones de alta combustibilidad.
Se debe mantener limpias las banquinas de la red caminera, sin fuego. En esto, el productor, la Dirección Provincial de Vialidad, las municipalidades y las comunas deben trabajar en conjunto y tomar medidas severas de manejo y de control, que aseguren la eliminación del fuego para esta tarea. Las banquinas se deben mantener limpias mediante el uso de equipos manuales o mecanizados, como máquinas desmalezadoras.
Los productores deben mantener limpios los alambrados y los callejones que rodean la finca y los internos que separan los lotes.
En caso de que el productor deje la cobertura de residuos de la cosecha sobre el suelo, se recomienda hacer brechas cortafuegos dentro de cada lote.
Por supuesto que el aporte de la sociedad debe estar presente. Para ello se requiere un cambio cultural en la población, respecto del uso del fuego. Por ello, se debe trabajar intensamente en concientizar a la población de los graves daños que el fuego ocasiona a la comunidad y a los productores cañeros.
En la población no siempre existe conciencia en su real dimensión, de los perjuicios que trae aparejado el fuego descontrolado. A raíz de ello es necesario lograr un cambio de actitud de la comunidad. Y para esto se deben intensificar las actividades educativas de amplio alcance, que involucren a los diferentes sectores de la población, utilizando todos los medios disponibles.
La zafra azucarera llegó, el frío está presente y las lluvias parecieran haber parado; por lo que solo bastará una mala acción para que el fuego descontrolado haga lo suyo.