Llega el Seminario Acsoja, como previa a un evento mundial

El martes de la semana que viene se realizará en el recinto de operaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario un importante evento del cultivo vedete de granos, el Seminario de la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (Acsoja) 2026.
Este año tiene un condimento muy especial. Bajo el lema “Caminemos juntos hacia la Conferencia Mundial de Investigación en Soja”, el seminario funcionará como antesala del encuentro internacional, que se hará en Rosario en abril del año que viene, y posicionará al país como actor clave en la discusión global sobre el futuro de la soja.
Se debatirán diferentes temas con los referentes del sector, entre lo que se destacan las estrategias clave para potenciar el manejo productivo eficiente. La innovación, el mejoramiento genético y biotecnología. El agregado de valor. La infraestructura, integración logística y transporte. Las perspectivas de mercado y gestión comercial. Los desafíos y oportunidades del complejo sojero argentino.
Los interesados en participar del Seminario Acsoja 2026 deben acreditarse. Este trámite, aunque no tiene cargo, requiere de inscripción previa, que se completa en el sitio www.seminarioacsoja.org.ar.