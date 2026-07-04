Llega el XXIX° Taller de Variedades y Manejo de Soja

Organizado por el programa Granos de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), de 8.30 a 13 de este miércoles se realizará el XXIX° Taller de Variedades y Manejo de Soja, en el anfiteatro de la Facultad de Agronomía, Zootecnia y Veterinaria, ubicado en El Manantial.
Este tradicional encuentro técnico constituye uno de los principales espacios de actualización sobre el cultivo de soja en el NOA. Año tras año reúne a productores, asesores, profesionales, investigadores y estudiantes para trasferir y analizar los resultados más relevantes asociados a la soja, información estratégica para la planificación de la próxima campaña agrícola.
Los especialistas abordarán un temario integral estructurado en cinco ejes fundamentales que comenzarán con el análisis del contexto climático y su impacto sobre el cultivo, seguido por la evaluación de la genética, el manejo agronómico y el rendimiento alcanzado por ambiente. Posteriormente, se presentarán y se debatirán los aspectos más relevantes asociados a la nutrición y sanidad del cultivo, dando lugar a un espacio de intercambio sobre estrategias integradas para el control de malezas, plagas y enfermedades.
En el cierre de la jornada se analizarán datos productivos y económicos, y se desarrollará una mesa panel integrada por técnicos de la región, que debatirán sobre los principales desafíos y perspectivas de la soja para el NOA.
Los interesados en asistir pueden inscribirse de manera gratuita en el siguiente enlace.