Llega el XXIX° Taller de Variedades y Manejo de Soja

Los especialistas abordarán un temario integral estructurado en cinco ejes fundamentales que comenzarán con el análisis del contexto climático y su impacto sobre el cultivo, seguido por la evaluación de la genética, el manejo agronómico y el rendimiento alcanzado por ambiente. Posteriormente, se presentarán y se debatirán los aspectos más relevantes asociados a la nutrición y sanidad del cultivo, dando lugar a un espacio de intercambio sobre estrategias integradas para el control de malezas, plagas y enfermedades.