Vitroplantas: la Eeaoc cumple 25 años de producir y distribuir caña semilla de calidad

En plena zafra 2026, mientras la atención de la agroindustria se centra en los rendimientos diarios, el ritmo de la molienda y los resultados de la campaña, cobra valor un trabajo silencioso que comenzó mucho tiempo atrás. Se trata del proyecto Vitroplantas de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), una iniciativa pionera que desde hace 25 años impulsa la producción y distribución de caña semilla de alta calidad para los productores de Tucumán. Se trata de una tecnología que transformó la calidad sanitaria y genética de los cañaverales tucumanos.