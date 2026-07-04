Vitroplantas: la Eeaoc cumple 25 años de producir y distribuir caña semilla de calidad

En plena zafra 2026, mientras la atención de la agroindustria se centra en los rendimientos diarios, el ritmo de la molienda y los resultados de la campaña, cobra valor un trabajo silencioso que comenzó mucho tiempo atrás. Se trata del proyecto Vitroplantas de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), una iniciativa pionera que desde hace 25 años impulsa la producción y distribución de caña semilla de alta calidad para los productores de Tucumán. Se trata de una tecnología que transformó la calidad sanitaria y genética de los cañaverales tucumanos.
Creado en 2001, el proyecto surgió como respuesta a una problemática crítica que afectaba gran parte de los cañaverales de la provincia: el uso generalizado de material de plantación enfermo. Esta práctica, repetida generación tras generación, degradaba el cultivo y reducía drásticamente su potencial productivo.
Para revertir la situación, la Eeaoc implementó técnicas de cultivo de meristemas y micropropagación in vitro. A esto se sumó un riguroso esquema de semilleros (básicos, registrados y certificados) que hoy permite escalar la producción a nivel masivo, asegurando el cumplimiento de estrictos estándares sanitarios. Pero el saneamiento es solo la mitad del éxito: este sistema se consolidó como la vía rápida y eficiente para introducir y difundir las nuevas variedades de caña con mayor potencial de rendimiento y adaptabilidad a los desafíos climáticos actuales.
“Cuando comenzó el proyecto, la situación sanitaria era muy diferente a la actual. Había una presencia alarmante de enfermedades que se propagaban mediante la propia semilla, limitando el techo productivo de los cañaverales. Con el tiempo, gracias a la incorporación de caña semilla saneada y a los controles permanentes de la Eeaoc, logramos una mejora notable en el material que llega al productor”, explicó Juan Giardina, coordinador del proyecto Vitroplantas.
Destacó que uno de los mayores logros del programa fue generar un cambio cultural en el sector. “Hoy el productor conoce el valor estratégico de implantar un cañaveral con material sano y, fundamentalmente, genéticamente identificado. Sabe que la combinación de sanidad y la elección de nuevas variedades desarrolladas por la Eeaoc son la clave para maximizar la rentabilidad”, señaló.
Los números respaldan esta transformación histórica. Actualmente, más del 70% de la superficie cultivada con caña de azúcar en Tucumán proviene del sistema Vitroplantas. Este porcentaje representa uno de los niveles de adopción tecnológica más altos alcanzados por un programa de transferencia en la historia de la Eeaoc.
Esta evolución también se refleja en los monitoreos de la institución: los relevamientos de los últimos años muestran que aproximadamente el 80% de las muestras de lotes destinados a semilleros comerciales cumplen con los requisitos para ser utilizadas como semilla de alta calidad, un escenario impensable en los inicios del programa.
Según Giardina, este avance es el resultado de un engranaje perfecto entre ciencia y campo: “No se trata solamente de producir plantines en un laboratorio. Detrás hay una red de semilleros, controles estrictos de identidad varietal esenciales para garantizar que las nuevas variedades expresen todo su potencial genético en el surco, diagnósticos fitosanitarios y un seguimiento permanente a campo. Todo el sistema está diseñado para que el productor reciba una herramienta confiable, moderna y de alta productividad”.
Los productores interesados en acceder a esta tecnología pueden hacerlo mediante la red de semilleros registrados del proyecto Vitroplantas o contactándose con el programa Caña de Azúcar de la Eeaoc, donde recibirán asesoramiento sobre variedades disponibles, provisión de material semilla de alta calidad y pautas para la implantación de nuevos lotes semilleros.