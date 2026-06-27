Herramientas para analizar el desempeño ambiental de las cadenas de valor del NOA

En este camino, la incorporación de herramientas digitales resulta clave para responder a las nuevas demandas de las organizaciones. La reciente alianza estratégica con la firma Netzefy complementa las capacidades técnicas de la institución mediante el aporte de herramientas tecnológicas orientadas a la recopilación, organización y procesamiento de datos, así como a la automatización de cálculos y visualización de indicadores ambientales. Sobre esta base, la Eeaoc aporta su experiencia y conocimiento especializado para la interpretación de los resultados, la identificación de oportunidades de mejora y el acompañamiento técnico necesario para orientar la toma de decisiones de las organizaciones.