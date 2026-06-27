Herramientas para analizar el desempeño ambiental de las cadenas de valor del NOA

En un contexto donde la sustentabilidad se ha convertido en un factor estratégico para las organizaciones, disponer de información confiable sobre el desempeño de sus actividades resulta clave para la toma de decisiones. Este enfoque implica considerar de manera integral las dimensiones ambiental, económica y social, con el objetivo de avanzar hacia modelos productivos más eficientes, responsables y sostenibles.
En este marco, la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) viene trabajando de forma permanente en la sustentabilidad aplicada al sector agroindustrial, desarrollando y aplicando metodologías estandarizadas para analizar el desempeño ambiental de las cadenas de valor del NOA. La institución aborda esta temática mediante herramientas como el Análisis de Ciclo de Vida (LCA, según sus siglas en inglés), la determinación de sus huellas ambientales asociadas y otros indicadores, generando información técnica para identificar oportunidades de mejora y acompañar la gestión ambiental de los sistemas productivos.
Un equipo interdisciplinario de la Sección Ingeniería y Proyectos Agroindustriales de la Eeaoc, integrado por Patricia Garolera de Nucci, por Soledad Medina, por Augusto Gómez, por Javier Tonatto y por Enrique Feijóo desarrolla actividades de investigación, evaluación y transferencia vinculadas con estas temáticas.
“El LCA de las cadenas productivas requiere contar con información precisa que permita evaluar los procesos, detectar puntos críticos y definir alternativas de mejora”, explicó Garolera de Nucci. En este sentido, el trabajo desarrollado desde la Eeaoc busca acompañar a las organizaciones en el proceso de medición, interpretación y gestión de sus impactos ambientales.
Entre las distintas herramientas disponibles para evaluar el desempeño ambiental, la huella de carbono (cuantificación de emisiones de Gases de Efecto Invernadero) ha adquirido una relevancia creciente en los últimos años. Esto se debe tanto a la necesidad de comprender la contribución de las actividades productivas al cambio climático como a los requerimientos de clientes, mercados y organismos que demandan cada vez mayor transparencia en materia ambiental.
En este marco, la Eeaoc trabaja en la generación de metodologías, conocimiento técnico y herramientas que permiten transformar información ambiental en elementos concretos para la gestión. La huella de carbono corporativa, permite cuantificar las emisiones directas e indirectas asociadas a las actividades de una organización, considerando los diferentes alcances definidos por los estándares internacionales (consumos energéticos, combustibles, procesos productivos, transporte, residuos e insumos, entre otros factores) Por este motivo, su valor no reside únicamente en el resultado numérico obtenido, sino en la posibilidad de comprender qué actividades generan las mayores emisiones y dónde existen oportunidades concretas de intervención.
Además de la huella corporativa, la institución desarrolla estudios de Huella de Carbono de Productos (HCP), aplicados principalmente a cadenas agroindustriales como la citrícola y azucarera. La HCP analiza las emisiones asociadas al ciclo de vida de un bien determinado, desde la producción de materias primas hasta la disposición final u otras etapas según el alcance establecido. Ambas herramientas son complementarias y permiten abordar el desempeño ambiental de la organización desde diferentes perspectivas.
La Eeaoc también trabaja en la determinación de huella del agua según el enfoque de la Water Footprint Network e ISO 14046, evaluando aspectos relacionados con el consumo, disponibilidad y gestión del recurso dentro de las cadenas productivas.
La experiencia adquirida por la institución a lo largo de los años incluye estudios sobre huella de carbono de cítricos y sus productos industrializados, realizados junto con las asociaciones Citrícola del Noroeste Argentino (Acnoa) y Fitosanitaria del Noroeste Argentino (Afinoa), en los cuales se evaluaron productos como fruta fresca de exportación, jugo concentrado, aceite esencial y cáscara deshidratada de limón.
En la industria sucroalcoholera, la Eeaoc también ha realizado estudios vinculados con emisiones de gases de efecto invernadero, eficiencia energética y evaluación ambiental de diferentes alternativas tecnológicas, incluyendo investigaciones relacionadas con producción de bioetanol, residuos agrícolas de cosecha y prácticas agronómicas asociadas a la reducción de emisiones.
La participación de la entidad en espacios técnicos y científicos vinculados con sustentabilidad, economía circular, análisis de ciclo de vida y gestión del carbono -como el Encuentro Argentino de Ciclo de Vida (Enarctv) y el Argentina Carbon Forum- fortalece su rol como institución referente en la generación y transferencia de conocimiento aplicado al sector agroindustrial.
En este camino, la incorporación de herramientas digitales resulta clave para responder a las nuevas demandas de las organizaciones. La reciente alianza estratégica con la firma Netzefy complementa las capacidades técnicas de la institución mediante el aporte de herramientas tecnológicas orientadas a la recopilación, organización y procesamiento de datos, así como a la automatización de cálculos y visualización de indicadores ambientales. Sobre esta base, la Eeaoc aporta su experiencia y conocimiento especializado para la interpretación de los resultados, la identificación de oportunidades de mejora y el acompañamiento técnico necesario para orientar la toma de decisiones de las organizaciones.
Para las cadenas agroindustriales del NOA, disponer de información ambiental confiable constituye una herramienta de competitividad y planificación. La medición de la huella de carbono ya no representa únicamente un indicador ambiental, sino un instrumento de gestión que permite anticiparse a las demandas de mercados, fortalecer procesos internos y avanzar hacia sistemas productivos más sustentables.