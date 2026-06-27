Trigo: Gamboa analizó el desarrollo de la campaña

“Esta campaña triguera en Tucumán se dio en un año durante el cual llovió muy bien y se cargaron muy bien los perfiles; pero los temporales y el exceso de agua dificultaron las tareas previas a la cosecha de la soja. Y si bien las intenciones de siembra no son bajas, aquellas condiciones hicieron que empiecen a quedar un poco afuera las variedades largas. Y a estas se sumaron las variedades intermedias largas, debido a la tardanza de las siembras para tratar de evitar el riesgo alto de alguna helada temprana en floración. Así lo explicó el especialista en producción de trigo Daniel Gamboa, jubilado de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres.