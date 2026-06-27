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Trigo: Gamboa analizó el desarrollo de la campaña

“Quedan etapas importantes; es fundamental tener en cuenta el comportamiento del clima”, indicó.

Trigo: Gamboa analizó el desarrollo de la campaña
Hace 7 Hs

“Esta campaña triguera en Tucumán se dio en un año durante el cual llovió muy bien y se cargaron muy bien los perfiles; pero los temporales y el exceso de agua dificultaron las tareas previas a la cosecha de la soja. Y si bien las intenciones de siembra no son bajas, aquellas condiciones hicieron que empiecen a quedar un poco afuera las variedades largas. Y a estas se sumaron las variedades intermedias largas, debido a la tardanza de las siembras para tratar de evitar el riesgo alto de alguna helada temprana en floración. Así lo explicó el especialista en producción de trigo Daniel Gamboa, jubilado de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres.

La problemática al inicio de la campaña generó una ventana de siembra muy grande y problemas por las lluvias, lo que produjo una irregularidad muy grande en los lotes de trigo que actualmente se ven en la provincia.

Añadió que también se observan lotes de trigo cortos sembrados, y algunos campos que estaban directamente tan atrasados que productores tomaron la decisión de no sembrar. “Muchos de los que sembraron tarde pensaron en los beneficios de las coberturas del lote durante el invierno”, precisó.

Dijo que toda esta situación generó que actualmente haya una irregularidad en cuanto a períodos vegetativos o fenológicos en los cultivos, que es muy variada.

“Esto implica también muchos problemas futuros, como el resurgimiento de las malezas debido a diversos factores, entre lo que están el espaciamiento en la siembra”, puntualizó Gamboa.

Según consideró, esta situación motivará que el productor debe recurrir a los herbicidas -sobre todo, a los hormonales- para poder controlar algunas malezas que no eran problema, pero que hoy lo son. “Y esto se debe a que tienen no solamente una mayor cantidad de malezas nacidas, sino también a que las malezas están en estado bastante avanzado”, destacó.

Precisó que la necesidad de hacer lo más rápido posible la siembra generó que el productor no haya realizado un barbecho adecuado. “Es importante comentar que se debe ser sumamente cuidadoso al momento de aplicar herbicidas, y evitar que este afecte al trigo, en caso de que el cultivo se encuentre en su etapa sensible”, advirtió.

Monitoreo

Gambia consideró importante que el productor tenga en cuenta qué hacer con la fertilización, ya que este debe ameritar si necesita realizarla.

“En cuanto a enfermedades, debido a la situación del clima húmedo, el productor debe considerar los problemas que origina la roya amarilla en el trigo, por lo que se debe monitorear el lote y tratar con fungicidas si es necesario y si se está a tiempo”, recomendó.

Consideró que los productores no la tienen fácil, ya que casi todos los años deben lidiar con cuestiones climáticas adversas, y ver qué pasa en lo que resta de la campaña en cuanto a la presencia de heladas y, después, a la suba de las temperaturas en primavera.

“Quedan etapas importantes por delante, como la floración, la posterior fructificación y el llenado de granos. Debido a ello, es fundamental tener en cuenta el comportamiento del clima”, indicó.

Finalmente recomendó al productor que recurra a los profesionales y a las instituciones de investigación oficiales, donde están los laboratorios de fitopatología y de zoología, y demás servicios para que el productor pueda evacuar todas sus dudas.

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