EconomíaRural

Proyectos: en Lules, los alumnos mostraron sus propuestas agroproductivas
Proyectos: en Lules, los alumnos mostraron sus propuestas agroproductivas
Hace 7 Hs

El mejoramiento de cultivos y ganadería de Tucumán es el motor principal de más de 30 proyectos de investigación presentados por alumnos de escuelas técnicas y agrotécnicas de Tucumán en la 4ª Expo Frutihortícola del NOA, que se realizó en Lules, y reunió 170 alumnos de 18 instituciones.

Se presentaron 34 proyectos de Tucumán y dos de Salta; todos enfocados en optimizar recursos, en abaratar costos y en dar solución a problemas concretos. Por ejemplo, ante la escasez de tierras cultivables en los valles, alumnos de la escuela Agrotécnica Miguel A. Torres de Tafí del Valle desarrollaron un sistema de cultivo hidropónico en lechuga, rúcula y pepino; y generaron su propia solución nutritiva, más efectiva y económica. “Los productos comerciales son muy caros y generan malos resultados por el pH del agua de Tafí, por eso elaboramos nuestras propias sales nutritivas”, contó la alumna Valentina Mercado. El cuidado de la economía ganadera inspiró a alumnos de la escuela Agrotécnica de Gastona Sur. Alexis Ferreyra expuso un alimento balanceado para bovinos y aves a base de pasto cubano, motivado por buscar opciones ante el costo de los alimentos. En línea similar de innovación científica, Benjamín Reinoso y Sol Juárez (escuela Agrotécnica Los Sarmiento) presentaron un biofertilizante elaborado en su taller de biotecnología a base de la bacteria azospirillum, que fija el nitrógeno del suelo. Y los alumnos de la escuela Técnica N° 1 de La Cocha aportaron una solución para la actividad porcina: una paridera móvil, gestionada comercialmente por sus compañeros.

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