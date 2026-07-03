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Los patentamientos de maquinaria agrícola cayeron 5,1% interanual en junio, según Acara

Durante el sexto mes del año se registraron 480 cosechadoras, tractores y pulverizadoras, con una fuerte baja respecto de mayo.

TRACTORES. FOTO ILUSTRATIVA (ARCHIVO)
TRACTORES. FOTO ILUSTRATIVA (ARCHIVO)
Hace 17 Min

Resumen para apurados

  • Acara informó que el patentamiento de maquinaria agrícola en Argentina cayó 5,1% interanual en junio, registrando solo 480 unidades debido al complejo mercado interno nacional.
  • Las cifras muestran una baja del 32,4% contra mayo. El sector cosechadoras lideró la caída con un desplome del 50% mensual, acumulando un descenso del 1,9% en el primer semestre.
  • La continua retracción en las ventas de maquinaria clave, como cosechadoras y tractores, refleja la cautela del agro y la falta de reactivación en un sector clave de la economía.
Resumen generado con IA

Los patentamientos de maquinaria agrícola registraron una nueva caída en junio, en medio de una complejo mercado interno nacional.

Según informó la División de Maquinaria Agrícola de la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara), durante el mes se patentaron 480 cosechadoras, tractores y pulverizadoras, lo que representó una baja del 5,1% respecto de junio de 2025, cuando se habían registrado 506 unidades.

En la comparación con mayo, el descenso fue de un 32,4%, ya que ese mes se habían patentado 710 equipos.

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Con estos resultados, el acumulado de los primeros seis meses de 2026 alcanzó las 3.303 unidades patentadas, un 1,9% menos que las 3.367 registradas durante el mismo período del año pasado.

El segmento de cosechadoras fue el que mostró la mayor retracción. En junio se patentaron 43 unidades, lo que implicó una caída del 50% respecto de las 86 registradas en mayo y una disminución interanual del 21,8%, frente a las 55 unidades patentadas en junio de 2025.

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En el caso de los tractores, durante junio se patentaron 392 unidades. La cifra representó una baja del 28,5% en relación con mayo, cuando se habían registrado 548 equipos, y una disminución del 3,9% respecto del mismo mes del año anterior, que había totalizado 408 unidades.

Las pulverizadoras también registraron una caída mensual. En junio se patentaron 45 unidades, un 40,8% menos que las 76 de mayo. Sin embargo, en la comparación interanual el segmento mostró una mejora del 4,7%, ya que en junio de 2025 se habían patentado 43 equipos.

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