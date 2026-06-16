El financiamiento de vehículos nuevos retrocedió en mayo: cayó 30% interanual

Resumen para apurados
- En mayo, el financiamiento de vehículos en Argentina cayó un 30% interanual al registrarse 27.053 prendas, según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara).
- La baja afectó a rodados nuevos (-14,1% mensual) y usados (-10% mensual). El sector de maquinaria agrícola también registró caídas, con bajas en cosechadoras y tractores.
- Esta contracción crediticia refleja el impacto de la recesión en el consumo y la producción, planteando desafíos para la recuperación del mercado automotor y agropecuario.
La Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara) informó que en abril se había registrado un total de 27.053 prendas inscriptas en el mercado automotor, reflejando una dinámica diferenciada entre los distintos canales de comercialización.
Al evaluar el comportamiento del financiamiento consolidado por tipo de operación, se observa que el mercado de vehículos nuevos concentra el 72% de las garantías prendarias, mientras que el segmento de unidades usadas abarca el 28% restante del total mensual.
Financiación 0km
El financiamiento destinado a unidades nuevas alcanzó las 18.858 prendas durante el mes, volumen que representa una variación mensual del -14,1% respecto a abril. Este nivel de actividad equivale a una penetración del 43,9% sobre el total de patentamientos del período, mostrando un ajuste interanual del -30,6% frente a mayo de 2025.
En cuanto al canal de otorgamiento de estos créditos en lo que va del año, la participación mayoritaria se divide en partes iguales entre las Financieras de Marca con un 43% y las Terminales de Ahorro con un 42%, seguidas por las entidades bancarias que concentran un 13% de las operaciones prendarias del segmento.
Vehículos usados
En el mercado de vehículos usados, las operaciones financiadas sumaron 8.195 unidades, lo que se traduce en una baja mensual del 10% en comparación con abril.
Este volumen representa una participación del 5,7% sobre el total de transferencias del mes, ubicándose un -33,7% por debajo del registro interanual de mayo de 2025. Con respecto a la distribución de los acreedores prendarios para las unidades usadas en este período, el financiamiento se mantiene liderado por los Bancos con un 37% del total de las transacciones, seguidos por las empresas Financieras con un 22% y las Financieras de Marca con un 14%.
Maquinarias agrícolas
La División de Maquinaria Agrícola de Acara informó que los patentamientos de cosechadoras, tractores y pulverizadoras de mayo de 2026 alcanzaron las 710 unidades, una baja del 16,8% interanual, ya que en mayo de 2025 se habían registrado 853.
Si la comparación es con abril, se observó una baja del 13,6%, cuando se habían patentado 822 unidades.
De esta forma, el acumulado de los cinco primeros meses del año alcanzó un total de 2.823 unidades, un 1,3% menos que las 2.861 del mismo período de 2025.
Para analizar en detalle cada segmento del sector conviene observar el comportamiento de lo que fue el registro de cosechadoras, tractores y pulverizadoras.
Los datos mostraron que en mayo se patentaron 86 cosechadoras, una baja del 38,6% comparado contra las 140 unidades de abril y una baja del 9,5% si la comparación es interanual, ya que en mayo de 2025 se habían registrado 95 unidades.
En cuanto a tractores, en abril se patentaron 548 unidades, una baja de un 5,8% comparado contra las 582 unidades de abril, y una baja de un 20% si la comparación es interanual, ya que en mayo de 2025 se habían registrado 685 unidades.
En cuanto a pulverizadoras, en abril se patentaron 76 unidades, una baja de un 24% comparado contra las 100 unidades de abril, y una suba de un 4,1% si la comparación es interanual, ya que en mayo de 2025 se habían registrado 73 unidades.