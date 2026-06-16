El financiamiento de vehículos nuevos retrocedió en mayo: cayó 30% interanual

Este volumen representa una participación del 5,7% sobre el total de transferencias del mes, ubicándose un -33,7% por debajo del registro interanual de mayo de 2025. Con respecto a la distribución de los acreedores prendarios para las unidades usadas en este período, el financiamiento se mantiene liderado por los Bancos con un 37% del total de las transacciones, seguidos por las empresas Financieras con un 22% y las Financieras de Marca con un 14%.