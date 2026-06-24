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Alerta inversión: cuatro datos que explican por qué la economía no termina de arrancar

Pese al crecimiento del PBI que celebra el Gobierno, la formación de capital se hunde un 11% interanual.

PRODUCCIÓN. En total estas cadenas aportaron el 23,1% del total del PBI argentino.
PRODUCCIÓN. En total estas cadenas aportaron el 23,1% del total del PBI argentino. ARCHIVO
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Indec reportó que en el primer trimestre de 2026 la inversión en Argentina cayó un 11% interanual, impidiendo un despegue económico real pese al crecimiento del PBI.
  • Es la cuarta caída trimestral de la inversión, que se ubica en 17,7% del PBI, lejos del 20% mínimo para el desarrollo y un 21,8% por debajo del récord per cápita de 2018.
  • Economistas advierten que la falta de insumos y la baja capacidad instalada desincentivan las apuestas de capital, lo que condiciona el crecimiento sostenible a largo plazo.
Resumen generado con IA

Aunque el PBI alcanzó un máximo histórico en el primer trimestre de 2026 (suba del 2,3% interanual), el dato esconde una realidad inquietante como es la inversión, motor genuino del crecimiento, no despega. Según el Indec, este componente sufrió su cuarta caída trimestral consecutiva, ubicándose un 21,8% por debajo del récord per cápita de 2018.

La paradoja es evidente. Mientras el consumo y las exportaciones (impulsadas por el agro y la energía) sostienen la actividad, la inversión se mantiene en un magro 17,7% del PBI, lejos del 20% que los analistas consideran el umbral mínimo para un desarrollo sostenible. 

Desde la consultora Equilibra advierten que, pese al flujo de capitales hacia Vaca Muerta y la minería, factores como las altas tasas de interés, la anemia de la demanda interna y la competencia internacional actúan como un "freno de mano".

Esta "economía a dos velocidades" se refleja en la crisis de la industria manufacturera. Según el investigador Emiliano Libman (Fundar), el sector sufre la falta de insumos importados y una utilización de capacidad instalada muy baja, lo que desincentiva cualquier apuesta de capital a largo plazo.

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