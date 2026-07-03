Política

Jaldo reafirmó su rechazo a la eliminación de las PASO y pidió conocer el proyecto sobre las colectoras

"La verdad, no conozco el proyecto, todas son versiones mediáticas", expresó el gobernador sobre la iniciativa que impulsa incorporar el sistema de candidatos.

Osvaldo Jaldo ratificó su posición ante la prensa sobre la eliminación de las PASO. COMUNICACIÓN PÚBLICA
Osvaldo Jaldo ratificó su posición ante la prensa sobre la eliminación de las PASO. COMUNICACIÓN PÚBLICA
Hace 44 Min

Resumen para apurados

  • El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, ratificó en Argentina su rechazo a eliminar las PASO ante la propuesta de reforma electoral del presidente Javier Milei.
  • El proyecto oficial busca suspender las PASO e implementar el sistema de colectoras. Jaldo advirtió que aún no recibieron una propuesta formal por parte de los funcionarios.
  • La postura de Jaldo anticipa tensiones legislativas para la reforma de Milei, ya que el oficialismo necesitará el apoyo de los gobernadores para aprobar los cambios electorales.
Resumen generado con IA

El gobernador Osvaldo Jaldo se refirió al proyecto de reforma electoral impulsado por el gobierno de Javier Milei, que busca incorporar un sistema de colectoras de cara a las próximas elecciones nacionales. Esta iniciativa incluye la suspensión de las PASO. 

El mandatario señaló que, hasta el momento, no conocía una propuesta formal para realizar una evaluación. “La verdad, no conozco el proyecto, todas son versiones mediáticas, pero todavía ni el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, ni ningún funcionario nacional, nos ha mostrado ningún tipo de proyecto ni nos ha concretado cuál es la propuesta en general. No puedo opinar de algo que todavía no nos han presentado a los gobernadores”, dijo.

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El titular del Poder Ejecutivo (PE) remarcó que no cambió la posición del Gobierno y del bloque Independencia respecto de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

“Hemos sido muy claros. Y reitero, para que nadie se equivoque: estamos en contra de sacar las PASO, nosotros estamos en contra de eliminar las PASO. Ya lo hemos dicho, y para que a todos los medios les quede claro cuál es la posición del bloque Independencia, y que lo que hemos dicho la vez pasada no lo hemos cambiado hoy bajo ningún punto de vista”, sostuvo.

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Por último, el gobernador remarcó que aguardará la presentación oficial de la iniciativa antes de emitir una opinión sobre el contenido del proyecto.

“Ahora, no sabemos qué es eso de las colectoras, no sabemos cuáles son las modificaciones que el Gobierno nacional está proponiendo o está por proponer, pero no podemos opinar de algo que todavía no se ha propuesto y mucho menos lo conocemos. Seguramente hay que esperar y tener paciencia”, cerró ante la prensa.

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