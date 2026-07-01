En ArTuc se vendieron 150 obras

Durante los cuatro días (uno sólo para invitados especiales y los otros tres abiertos a público), circularon por los 35 stands de sendas galerías y espacios institucionales 2.000 personas que compraron sus entradas -más de lo que se esperaba-, lo que confirma que existe un interés en conocer las nuevas tendencias de lo visual, con la posibilidad de tener en un mismo espacio tanto artistas consagrados como emergentes, y en la gran variedad de estilos que pueden convivir bajo un mismo sello: entre las 500 obras de más de 200 artistas había, literalmente, de todo y en sus distintos soportes, lo que implicó -además- una amplitud de precios que facilitaba acceder a la experiencia coleccionista a quienes querían incursionar en ese mercado, otro propósito de la feria. Que se hayan vendido 150 obras es un buen inicio.