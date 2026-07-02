Friends volvió a Netflix: la plataforma sorprendió con el regreso de sus 10 temporadas completas

Resumen para apurados
- Netflix reincorporó las 10 temporadas de la icónica serie 'Friends' a su catálogo este jueves para atraer a nostálgicos y nuevas audiencias con esta comedia clásica.
- La sitcom, estrenada en 1994 y finalizada en 2004 con 236 episodios, narra la vida de seis amigos en Nueva York y regresa tras el anuncio de Netflix en sus canales oficiales.
- Esta incorporación fortalece el catálogo de Netflix frente a la competencia, demostrando la vigencia y el enorme poder de convocatoria que el contenido clásico aún posee.
Netflix sorprendió a sus suscriptores al anunciar el regreso de "Friends", una de las series más exitosas e influyentes de la historia de la televisión. Desde este jueves, las 10 temporadas completas ya se encuentran disponibles en la plataforma de streaming, permitiendo revivir las aventuras de Rachel, Ross, Monica, Chandler, Joey y Phoebe.
La reincorporación de la popular sitcom representa una fuerte apuesta de Netflix por los contenidos clásicos de larga duración, que siguen demostrando una enorme capacidad para atraer tanto a nuevas audiencias como a quienes desean volver a disfrutar de una de las comedias más queridas de todos los tiempos.
Friends vuelve a Netflix con sus 236 episodios
Estrenada originalmente en 1994, Friends se convirtió rápidamente en un fenómeno cultural. A lo largo de diez temporadas y 236 capítulos, la serie narró las vivencias de seis amigos en Nueva York, conquistando al público con su humor, sus romances y las situaciones cotidianas que atravesaban.
Los entrañables personajes Rachel Green, Ross Geller, Monica Geller, Chandler Bing, Joey Tribbiani y Phoebe Buffay lograron trascender generaciones y siguen siendo un símbolo de la televisión mundial más de dos décadas después del final de la serie.
Netflix confirmó oficialmente el regreso de Friends
La plataforma anunció la noticia a través de sus canales oficiales y redes sociales, donde confirmó que las diez temporadas completas ya están disponibles para todos los suscriptores.
Según explicó Netflix, el objetivo es ofrecer la oportunidad de descubrir la serie a quienes nunca la vieron y, al mismo tiempo, permitir que millones de fanáticos revivan algunos de sus episodios más memorables.
El anuncio generó una inmediata repercusión en redes sociales, donde miles de usuarios celebraron el regreso de una producción considerada un verdadero clásico de la televisión.
Por qué Friends sigue siendo un fenómeno mundial
A pesar del paso del tiempo, Friends continúa siendo una de las series más vistas cada vez que se incorpora a una plataforma de streaming.
Su combinación de humor, amistad, romance y personajes inolvidables mantiene intacto su atractivo para distintas generaciones. La serie ha logrado convertirse en un contenido de culto y sigue sumando nuevos seguidores año tras año.
Con esta incorporación, Netflix fortalece su catálogo con uno de los títulos más exitosos de la historia de la televisión, apostando por una producción que continúa demostrando un enorme poder de convocatoria.
¿Cuántas temporadas tiene Friends?
La serie cuenta con:
10 temporadas
236 episodios
Estreno original: 22 de septiembre de 1994
Final de la serie: 6 de mayo de 2004
Disponible nuevamente en Netflix desde julio de 2026.