Después de 20 años del final de Friends, sale una continuación con ocho capítulos inéditos: ¿cómo verlos gratis?

El elenco completo solo se reunió una vez para un especial conmemorativo en 2021. En ese momento, los actores revelaron que, en privado, solo coincidieron como grupo en una ocasión durante los 17 años posteriores al final de la serie. En septiembre de 2024, Courteney Cox descartó definitivamente la idea de un reinicio. Al portal People, declaró: "Es difícil intentar rehacer algo. Cualquier cosa con 're' delante con este grupo... creo que es muy especial".