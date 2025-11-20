Después de 20 años del final de Friends, sale una continuación con ocho capítulos inéditos: ¿cómo verlos gratis?

Secciones
El final de la serie se estrenó hace 20 años, lo que pocos saben es que la historia del universo Friends, continuó con una serie de dos temporadas.

Hace 3 Hs

La serie Friends marcó a millones de personas y generaciones, tanto los que vivieron los estrenos televisivos, como los más jóvenes que conocieron la serie a través de internet. El final de la serie se estrenó hace 20 años, lo que pocos saben es que la historia del universo Friends, continuó.

Debido al éxito de la serie original, se creó un spin-off llamado Joey, que seguía al personaje de Matt LeBlanc, Joey Tribiani. Sin embargo, esta tira fue cortada prematuramente debido a que los números de audiencia no eran los deseados, y terminó abruptamente en 2006. ¿Lo bueno? ahora se pueden ver en internet y de manera gratuita.

¿Cómo ver la serie Joey, la continuación de Friends?

Joey se estrenó en 2004, atrayendo a 18.6 millones de espectadores para su episodio piloto. después de los eventos de Friends, contó con la participación de la actriz de Los Soprano, Drea de Matteo, y Jennifer Coolidge. La producción llegó a grabar una segunda temporada que nunca salió al aire.

El canal oficial de Friends en YouTube acaba de publicar las dos temporadas de Joey, incluyendo los capitulos ineditos. De esta manera los fanáticos pueden contentarse con algunas aventuras y chistes de uno de los personajes de la serie clásica de los noventas y comienzos de los dos mil.

El legado de la serie Friends

La exitosa comedia Friends se transmitió a lo largo de 10 temporadas en la cadena NBC, desde 1994 hasta 2004. Matt LeBlanc protagonizó la serie junto a sus compañeros de reparto Jennifer Aniston, David Schwimmer, Lisa Kudrow y el recordado Matthew Perry. Durante años, se discutió la posibilidad de un regreso, pero estas conversaciones se detuvieron tras el fallecimiento de Perry en 2023.

El elenco completo solo se reunió una vez para un especial conmemorativo en 2021. En ese momento, los actores revelaron que, en privado, solo coincidieron como grupo en una ocasión durante los 17 años posteriores al final de la serie. En septiembre de 2024, Courteney Cox descartó definitivamente la idea de un reinicio. Al portal People, declaró: "Es difícil intentar rehacer algo. Cualquier cosa con 're' delante con este grupo... creo que es muy especial".

