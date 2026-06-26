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Murió Gorutta Jones de 100% Lucha: la enfermedad que lo obligó a dejar de trabajar y el desesperado pedido de ayuda de su familia

El actor de 100% Lucha falleció tras enfrentar un problema de salud. Luego de conocerse la noticia, sus familiares solicitaron colaboración para afrontar los gastos del sepelio.

Cuál fue la enfermedad que provocó la muerte de Sergio Aldo Carelli, Gorutta Jones de 100% Lucha
Cuál fue la enfermedad que provocó la muerte de Sergio Aldo Carelli, Gorutta Jones de 100% Lucha TN
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El actor Sergio Aldo Carelli (Gorutta Jones en 100% Lucha) falleció este jueves en Argentina por una enfermedad espinal, y su familia pide ayuda para costear el sepelio.
  • Debido a una lesión de ciático y columna, Carelli dejó de trabajar de taxista. Ante su crisis de salud y económica, sus excompañeros iniciaron colectas para ayudarlo.
  • La muerte de Jones, que se suma a la de Teniente Murphy, genera gran conmoción en el público y marca el fin de una era de oro para los fanáticos del catch en Argentina.
Resumen generado con IA

La muerte de Sergio Aldo Carelli, conocido por interpretar a Gorutta Jones en 100% Lucha, generó una profunda tristeza entre los seguidores del histórico programa de catch. El actor atravesaba desde hacía tiempo un delicado estado de salud y, tras confirmarse su fallecimiento este jueves, su familia difundió un pedido solidario para poder afrontar los costos del sepelio.

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La solicitud fue compartida por Vicente Viloni, uno de los referentes del ciclo televisivo y amigo de Carelli, a través de sus redes sociales. En un flyer, los familiares expresaron: "En esta difícil situación, pedimos la ayuda de amigos y fanáticos para recaudar donaciones para poder hacer un sepelio".

Murió Sergio Aldo Carelli, Gorutta Jones de 100% Lucha Murió Sergio Aldo Carelli, Gorutta Jones de 100% Lucha Infobae

La enfermedad que marcó los últimos meses de Sergio Aldo Carelli

El actor enfrentaba un complejo cuadro de salud provocado por una lesión en el nervio ciático, que con el paso del tiempo se agravó debido a problemas en la columna, las caderas y los discos intervertebrales.

El desesperado pedido de la familia de Garutta Jones tras su muerte El desesperado pedido de la familia de Garutta Jones tras su muerte Instagram

Durante una entrevista concedida meses atrás desde el Hospital Pirovano, donde permanecía internado, había contado que los médicos evitaban intervenirlo quirúrgicamente por el riesgo de que pudiera quedar cuadripléjico. En ese contexto también describió el intenso dolor que sufría y el temor de no encontrar una solución para su enfermedad.

A la difícil situación médica se sumó un complicado panorama económico. Antes de enfermarse trabajaba como taxista, actividad que debió abandonar cuando perdió la movilidad necesaria para desempeñarse. La falta de ingresos y los gastos derivados del tratamiento lo colocaron en una situación de extrema vulnerabilidad.

El apoyo de sus compañeros y el recuerdo de Gorutta Jones

Frente a ese escenario, Vicente Viloni y Hip-Hop Man, nombre artístico de Daniel Garcilazo, impulsaron una campaña solidaria para reunir dinero y donaciones de sangre destinadas a colaborar con el tratamiento del actor.

En ese momento, Carelli había manifestado su agradecimiento por la ayuda recibida y destacó el gesto de quienes realizaban aportes, sin importar el monto.

Su fallecimiento se conoció pocos días después de la muerte de Pablo Christian Mas Albert, recordado por interpretar al Teniente Murphy, otro de los personajes emblemáticos de 100% Lucha.

Aunque Carelli se incorporó al programa durante el segundo semestre de 2006 y no participó de la película estrenada en 2008, su personaje, Gorutta Jones, logró convertirse en uno de los más populares del ciclo. En la ficción interpretaba a un jugador canadiense de hockey sobre hielo y protagonizó algunas de las rivalidades más recordadas, especialmente frente a La Masa y Vicente Viloni, consolidándose como uno de los luchadores más queridos por el público.

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