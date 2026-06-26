Murió Gorutta Jones de 100% Lucha: la enfermedad que lo obligó a dejar de trabajar y el desesperado pedido de ayuda de su familia

Aunque Carelli se incorporó al programa durante el segundo semestre de 2006 y no participó de la película estrenada en 2008, su personaje, Gorutta Jones, logró convertirse en uno de los más populares del ciclo. En la ficción interpretaba a un jugador canadiense de hockey sobre hielo y protagonizó algunas de las rivalidades más recordadas, especialmente frente a La Masa y Vicente Viloni, consolidándose como uno de los luchadores más queridos por el público.