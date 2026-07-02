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Aparece gas para la industria, pero el abastecimiento dependerá de acuerdos por un precio más alto

El Gobierno informó que consiguió destrabar la disponibilidad del fluido para los sectores citrícola y azucarero mediante gestiones ante la Nación y empresas energéticas.

Daniel Abad encabezó una reunión con representantes de las industrias citrícola y azucarera. COMUNICACIÓN PÚBLICA
Daniel Abad encabezó una reunión con representantes de las industrias citrícola y azucarera. COMUNICACIÓN PÚBLICA
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El gobierno de Tucumán destrabó el suministro de gas para las industrias azucarera y citrícola locales tras gestiones ante la Nación y empresas por la crisis de desabastecimiento.
  • El recurso se obtuvo reasignando volumen de centrales térmicas, pero las empresas deberán negociar nuevos contratos con precios más altos debido a la ola de frío invernal.
  • La reanudación de la actividad fabril dependerá de la viabilidad económica de los nuevos acuerdos privados, clave para evitar la parálisis de los motores productivos locales.
Resumen generado con IA

Tras las gestiones realizadas por el Gobierno ante la Nación y empresas del sector energético, las industrias citrícola y azucarera dispondrán nuevamente de gas natural para reanudar su actividad. Sin embargo, el abastecimiento dependerá ahora de las negociaciones que cada industrial mantenga con los proveedores, en un contexto en el que el combustible tendrá un precio superior al previsto originalmente debido al aumento de la demanda por la ola de frío.

Este fue el resultado de la reunión entre el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, con representantes de las industrias citrícola y azucarera. Allí, el funcionario informó los detalles de los contactos con organismos nacionales y empresas del sector energético para encontrar una alternativa que permitiera abastecer a las industrias afectadas por la falta del fluido.

"Después de la primera reunión, en la que recibimos un diagnóstico de cada una de las empresas afectadas por la falta de gas, hoy nos reunimos de nuevo y establecimos contacto con la Secretaría de Energía de la Nación, Cammesa, YPF, Refinor y distintos comercializadores. Informamos a los sectores que hay gas y que puede haber un flujo importante de suministro", dijo el titular de la cartera de Hacienda provincial.

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Abad explicó que la disponibilidad del recurso permitió abrir otra instancia de negociación entre las empresas y los proveedores. "Por supuesto que tienen que negociar las condiciones. El precio no es el mismo que habían acordado el mes pasado, porque estamos atravesando un invierno que finalmente resultó más crudo de lo previsto. Ahora deberán sentarse a negociar con quienes disponen del gas para arribar a un acuerdo", afirmó.

"Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance, estableciendo los contactos y el diálogo con la Nación. Apareció el gas y concretamente estará disponible a partir de una reasignación de parte del volumen destinado a centrales térmicas del Litoral y del Norte Argentino para desviarlo hacia la industria tucumana. A partir de ahora, cada empresa deberá negociar las condiciones, la cantidad, el volumen y el tiempo de provisión", agregó el economista.

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Estuvieron presentes  también el secretario de Producción, Eduardo Castro; y el gerente del Institutito de Promoción del Azúcar y el Alcohol de Tucumán (Ipaat), Jorge Etchandy.

Por el sector productivo, estuvieon el presidente de la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (Acnoa), Roberto Sánchez Loria; representantes de Argentine Group, de Citrusvill, de Citrícola San Miguel y del Grupo Trápani, como también el presidente de la Unión Industrial de Tucumán (UIT), Jorge Rocchia Ferro.

Por su parte, Sánchez Loria hizo hincapié en que "el tema principal es la disponibilidad de gas para las industrias, tanto citrícolas como azucareras". "Participamos de la reunión representantes de ambos sectores porque estamos en una situación de estancamiento: no tenemos disponibilidad del fluido y, en consecuencia, el proceso fabril está complicado. A partir de ahora buscamos una solución que pasa por conseguir el gas a un precio razonable, que permita cerrar la ecuación económica", expresó.

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El dirigente también aclaró el escenario energético "se define fundamentalmente a nivel nacional" y que "el ministro nos informó que, a partir de ahora, la situación se resuelve en el ámbito de la actividad privada".  "Los proveedores definirán el precio al que ofrecerán el gas", subrayó.

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