Aparece gas para la industria, pero el abastecimiento dependerá de acuerdos por un precio más alto

Por su parte, Sánchez Loria hizo hincapié en que "el tema principal es la disponibilidad de gas para las industrias, tanto citrícolas como azucareras". "Participamos de la reunión representantes de ambos sectores porque estamos en una situación de estancamiento: no tenemos disponibilidad del fluido y, en consecuencia, el proceso fabril está complicado. A partir de ahora buscamos una solución que pasa por conseguir el gas a un precio razonable, que permita cerrar la ecuación económica", expresó.