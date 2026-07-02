El Gobierno aseguró que no faltará gas en los hogares durante la ola polar: "El sistema está funcionando perfectamente"
El secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, afirmó que el abastecimiento para los usuarios residenciales está garantizado, salvo que ocurra un hecho imprevisto.
Resumen para apurados
- El secretario de Energía, Daniel González, aseguró hoy en Argentina que el suministro de gas hogareño está garantizado ante la ola polar por la adecuada capacidad del sistema.
- La medida prioriza hogares sobre industrias con contratos interrumpibles, mientras se mantiene el esquema de subsidios y la importación de GNL para cubrir picos de consumo.
- Se prevén obras de transporte para eliminar restricciones el próximo invierno y un fuerte aumento de producción en Vaca Muerta orientado a la exportación de hidrocarburos.
En medio de la intensa ola de frío que atraviesa gran parte del país y disparó el consumo de energía, el secretario de Coordinación de Energía y Minería de la Nación, Daniel González, aseguró que el suministro de gas para los hogares está garantizado.
"No va a faltar gas en los domicilios en la medida que no haya un imponderable, que no quede un yacimiento fuera de producción o que no pase nada en algún sistema de transmisión o de distribución", afirmó el funcionario durante una entrevista con Eduardo Feinmann en Radio Mitre.
Según González, el sistema energético "está funcionando perfectamente bien" y actualmente existe producción y capacidad de transporte suficientes para abastecer toda la demanda prioritaria del país.
"Hoy hay producción y transporte suficiente para satisfacer toda la demanda prioritaria del país", sostuvo.
Cómo funciona el esquema de subsidios
Durante la entrevista, González explicó que aproximadamente la mitad de los usuarios del país no recibe subsidios y paga el costo pleno de la energía.
"La otra mitad, más o menos, tiene un subsidio que en energía eléctrica es más del 60% del costo de la energía eléctrica y en el gas, en este momento, en invierno, es del 75% de descuento", precisó.
El funcionario indicó que el beneficio depende de la ubicación y del nivel de ingresos familiares.
"Si tenés menos de tres canastas básicas de ingreso familiar, tenés un subsidio", señaló.
También destacó que el actual esquema apunta a focalizar la asistencia.
"Subsidiamos al que lo necesita cuando lo necesita. No subsidiamos más el gas en verano, por ejemplo, o la energía eléctrica en invierno y en verano. Hay un bloque de consumo y en primavera y en otoño un bloque que es la mitad", explicó.
Qué pasará con las tarifas
Respecto de las tarifas de luz y gas, González indicó que los valores se actualizan automáticamente todos los meses en función de la inflación y del costo real de la energía.
"Luz es uno y medio el promedio, pero aquellos que están subsidiados tienen un pequeño descuento, creo que baja como 0,75%, y el gas sube 3%, porque la mitad responde a la inflación de meses anteriores y la otra mitad al costo del gas, que está dolarizado", detalló.
En relación con los combustibles, explicó que el Gobierno continúa actualizando gradualmente el impuesto específico. "Todos los meses o casi todos los meses vamos actualizando el impuesto a los combustibles, que tiene un atraso grande, y este mes la actualización es solamente del 1%", indicó.
Sin embargo, aclaró que el traslado de ese incremento a los surtidores depende exclusivamente de las petroleras. "Nosotros ya no intervenimos más en los precios de los combustibles ni en los precios del petróleo y del gas que se vende localmente. Es una decisión de ellos", afirmó.
La situación de las industrias
El funcionario aseguró que la demanda prioritaria continúa completamente abastecida y que el sistema opera con normalidad. "El sistema de gasoductos tiene la presión correcta, los yacimientos están produciendo como tienen que producir y no hay cortes en la demanda prioritaria", remarcó.
No obstante, reconoció que existen restricciones para la denominada demanda interrumpible, que incluye estaciones de GNC y determinadas industrias.
Explicó que durante los días de temperaturas extremas todo el gas disponible se destina prioritariamente al consumo residencial. "Cuando hace mucho frío, todos los clientes residenciales demandan más gas. Como esa es la demanda prioritaria, tenemos menos gas para generar energía eléctrica y menos gas para las industrias", sostuvo.
Sobre los cortes registrados en industrias del norte y del litoral, explicó que muchas de ellas cuentan con contratos interrumpibles o con ventanas de interrupción previstas. También señaló que algunas empresas optan por importar gas natural licuado (GNL), aunque advirtió que su costo es considerablemente superior.
"Cada industria hace su propia decisión económica, si tiene sentido comprar el GNL, si prefiere cortar unos días o pasarse en vez de GNL a gasoil", explicó.
La importación de GNL y las obras previstas
González recordó que la Argentina todavía importa GNL para cubrir los picos de demanda. Indicó que ese combustible cuesta habitualmente tres veces más que el gas producido en el país y que, tras la guerra, llegó a valer hasta seis veces más.
Explicó además que el Estado compra el GNL y luego lo comercializa mediante una subasta electrónica pública al costo de adquisición más el proceso de regasificación.
En cuanto a la infraestructura, destacó una obra de expansión que permitirá incrementar en 14 millones de metros cúbicos la capacidad de transporte de gas.
Según sostuvo, esa ampliación reducirá aún más la necesidad de aplicar restricciones durante el invierno próximo.
Vaca Muerta y las exportaciones
El secretario también se mostró optimista respecto del crecimiento de la producción de hidrocarburos. "La producción de petróleo va a seguir creciendo. En algún momento de este año vamos a tocar el millón de barriles diarios", afirmó.
Tras la observación de Feinmann de que actualmente la producción ronda los 900.000 barriles diarios, González respondió: "Récord absoluto. En los próximos tres años vamos a estar produciendo un millón y medio de barriles y, depende con quién hablás, todavía más. Todavía no conocemos cuál es el verdadero potencial de Vaca Muerta".
Agregó que, como el consumo interno no crece al mismo ritmo, gran parte del aumento de la producción estará destinado a la exportación.