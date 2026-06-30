Política

"El mundial en el aula": ¿qué pasará en las escuelas el viernes durante el partido de la Selección?

La ministra Susana Montaldo fue la encargada de despejar las dudas que circulaban en la comunidad educativa.

VER A MESSI. El entusiasmo de los estudiantes por la Selección.
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Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La ministra Susana Montaldo confirmó clases normales en Tucumán el viernes 3 de julio por el Mundial, ya que el partido es a las 19 y no afecta a los turnos mañana y tarde.
  • Ante el partido de la Selección a las 19:00, Educación busca asegurar el calendario escolar. Se dará flexibilidad y libertad de acción a terciarios y escuelas de adultos.
  • Con esta medida se busca evitar el ausentismo en el nivel superior y garantizar los días de clases efectivas, sentando un precedente de flexibilidad ante eventos masivos.
Resumen generado con IA

A pesar de la expectativa por el avance de la Selección Argentina en el Mundial 2026, el Ministerio de Educación de la Provincia ratificó que este viernes 3 de julio la actividad en las aulas será normal. La decisión se fundamenta en el horario del encuentro por los dieciseisavos de final, que permite cumplir con la carga horaria en la mayoría de los establecimientos sin superposiciones con el evento deportivo.

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Actividad plena en los niveles inicial, primario y secundario

La ministra Susana Montaldo fue la encargada de despejar las dudas que circulaban en la comunidad educativa. Según explicó la funcionaria, el partido contra Cabo Verde, programado para las 19, no interfiere con el dictado de clases de los turnos mañana y tarde.

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“Habrá clases con total normalidad porque el horario del partido es vespertino. Esto permite que los niveles inicial, primario y secundario completen sus jornadas sin inconvenientes antes del inicio del juego”, señaló Montaldo. De esta manera, el Gobierno busca asegurar la continuidad pedagógica y el cumplimiento del calendario escolar previsto para este año.

Flexibilidad para el nivel superior y escuelas de adultos

La única excepción a la norma general se dará en el nivel terciario y en las escuelas para jóvenes y adultos, cuyos horarios coinciden plenamente con el desarrollo del partido. Para estos casos, el Ministerio ha otorgado libertad de acción a las autoridades de cada institución para que definan la modalidad de la jornada.

“Ya se están organizando para decidir si verán el partido en el instituto de forma colectiva o si optarán por clases virtuales”, precisó la ministra. Esta medida busca evitar el ausentismo y permitir que los estudiantes que trabajan o asisten en horario nocturno puedan seguir el encuentro sin descuidar sus obligaciones académicas, adaptándose a las necesidades organizativas de cada centro.

El compromiso con el calendario escolar 2026

La ratificación de la actividad escolar se enmarca en la política de la cartera educativa de priorizar los días de clase efectiva. Al no tratarse de un feriado ni de un horario que afecte de forma masiva a los alumnos más pequeños, el Ministerio optó por mantener los edificios escolares abiertos y en funcionamiento.

Desde el Gobierno destacaron que los turnos mañana y tarde desarrollarán sus actividades habituales, garantizando que el clima mundialista no detenga la marcha de la educación pública. Así, la provincia se prepara para alentar a la Selección una vez finalizada la jornada escolar obligatoria.

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