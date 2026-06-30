"El mundial en el aula": ¿qué pasará en las escuelas el viernes durante el partido de la Selección?

A pesar de la expectativa por el avance de la Selección Argentina en el Mundial 2026, el Ministerio de Educación de la Provincia ratificó que este viernes 3 de julio la actividad en las aulas será normal. La decisión se fundamenta en el horario del encuentro por los dieciseisavos de final, que permite cumplir con la carga horaria en la mayoría de los establecimientos sin superposiciones con el evento deportivo.