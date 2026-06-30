La UNT se abre al juego gamer: nueva diplomatura y oportunidad

Formalidad

Uno de los principales objetivos de la diplomatura es transformar en formación académica formal un conocimiento que, hasta ahora, se construía mayormente de manera autodidacta. “Se busca apuntalar ese conocimiento que ya tenían nuestros jóvenes, que estaban agrupados en una cooperativa y desarrollando proyectos, pero sin una formación formal. De esta manera estamos fortaleciendo ese trabajo con profesionales y conocimientos específicos”, explicó Grunauer y destacó además que la iniciativa es el resultado de un trabajo conjunto entre la cooperativa de desarrolladores, la Legislatura y la Universidad.