La UNT se abre al juego gamer: nueva diplomatura y oportunidad

Los videojuegos dejaron hace tiempo de ser únicamente una forma de entretenimiento. Hoy conforman una de las industrias culturales y tecnológicas de mayor crecimiento en el mundo, generan miles de empleos y demandan perfiles cada vez más especializados. En ese escenario, la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) decidió dar un paso inédito en la provincia: lanzó oficialmente la primera Diplomatura de Grado en Desarrollo de Videojuegos, una propuesta destinada a profesionalizar un sector que ya reúne a unos 200 desarrolladores tucumanos.
La diplomatura, aprobada por el Consejo Superior de la UNT, tendrá una duración de cuatro meses, modalidad híbrida -con instancias virtuales y presenciales- y ofrecerá tres trayectos de formación: Programación, Arte 3D y Diseño y Producción Lúdica. Además, podrá ser cursada por cualquier persona con título secundario completo, una característica que amplía considerablemente el universo de interesados. De hecho, ya cuenta con más de 30 inscriptos.
El proyecto comenzó a gestarse hace un año y medio, cuando integrantes de la comunidad tucumana de desarrolladores de videojuegos plantearon la necesidad de contar con una certificación formal que acompañara el crecimiento del sector.
“Es un lanzamiento muy especial en la UNT de una diplomatura que tuvo su origen en una charla, en una conversación. Cuando llegamos a la Legislatura dijimos que queríamos una Legislatura que dialogue y que escuche”, recordó el vicegobernador Miguel Acevedo quien encabezó la presentación de la iniciativa junto a la vicerrectora subrogante, María Cristina Grunauer de Falú. También participaron autoridades de la Escuela Universitaria de Cine, Video y Televisión
“Hay mucho trabajo detrás de un videojuego y mucha gente que puede trabajar con esto”, sostuvo. Y agregó: “Hoy, un año y medio después, se lanza formalmente esta diplomatura. Ojalá tenga muchísimo éxito y sirva no solamente para formar, sino también para generar trabajo para muchos tucumanos”.
Formalidad
Uno de los principales objetivos de la diplomatura es transformar en formación académica formal un conocimiento que, hasta ahora, se construía mayormente de manera autodidacta. “Se busca apuntalar ese conocimiento que ya tenían nuestros jóvenes, que estaban agrupados en una cooperativa y desarrollando proyectos, pero sin una formación formal. De esta manera estamos fortaleciendo ese trabajo con profesionales y conocimientos específicos”, explicó Grunauer y destacó además que la iniciativa es el resultado de un trabajo conjunto entre la cooperativa de desarrolladores, la Legislatura y la Universidad.
La diplomatura incorporará además módulos específicos de inteligencia artificial aplicada a programación, arte y diseño, una herramienta que está modificando los procesos de producción en toda la industria tecnológica.