¿La avena te hincha? La forma correcta de consumirla para evitar el malestar estomacal
Aunque la avena es reconocida por sus propiedades antiinflamatorias, algunas personas experimentan hinchazón después de comerla. La explicación estaría en la forma en que se consume y en cómo responde el sistema digestivo.
Resumen para apurados
- La nutricionista Sandra Moñino explicó que consumir avena cruda causa hinchazón intestinal debido a la fermentación de sus componentes no procesados adecuadamente.
- Para evitar el malestar, se aconseja cocinar o remojar la avena previamente, un proceso que descompone los fitatos y facilita la digestión de sus fibras insolubles.
- Ajustar la preparación del cereal permitirá a los consumidores aprovechar sus beneficios nutricionales y antiinflamatorios sin sufrir de molestias digestivas a futuro.
La avena es uno de los alimentos más recomendados por especialistas en nutrición gracias a su aporte de fibra, antioxidantes y otros nutrientes beneficiosos para la salud. Sin embargo, no todas las personas la toleran de la misma manera y, en algunos casos, puede provocar gases, hinchazón o molestias digestivas.
La nutricionista Sandra Moñino explica que este efecto no significa que la avena sea un alimento perjudicial ni que deba eliminarse de la dieta, sino que suele estar relacionado con la forma en que se prepara antes de consumirla. Según la especialista, pequeños cambios en su elaboración pueden hacer que resulte mucho más fácil de digerir y ayudar a reducir las molestias digestivas que experimentan algunas personas.
Por ese motivo, antes de dejar de consumir este cereal, recomienda revisar cómo se incorpora a la alimentación diaria, ya que una preparación adecuada permite aprovechar mejor sus beneficios nutricionales sin generar sensación de hinchazón.
¿Por qué la avena puede causar hinchazón si es un alimento antiinflamatorio?
La avena contiene fibra soluble, un nutriente que contribuye a modular la respuesta inmunológica y a reducir algunos marcadores inflamatorios del organismo. Además, aporta antioxidantes, como la vitamina E, que ayudan a combatir el estrés oxidativo asociado con la inflamación crónica.
Entre sus beneficios también se destacan su efecto prebiótico, su bajo índice glucémico y su aporte de ácidos grasos omega-3, características que la convierten en un alimento habitual dentro de una alimentación saludable.
Entonces, ¿por qué algunas personas sienten el abdomen inflamado después de consumirla?
Según la especialista, el problema suele aparecer cuando la avena se consume cruda o insuficientemente hidratada. "Solemos consumirla cruda, sin procesar, y es importante cocerla o hidratarla bien antes de tomarla si queremos evitar que nos hinche", explica Sandra Moñino.
La avena sin cocinar contiene carbohidratos complejos y fibra insoluble que pueden resultar difíciles de digerir para algunas personas. Cuando estos componentes llegan al intestino sin haber sido procesados correctamente, pueden fermentar y favorecer la producción de gases, provocando hinchazón y molestias abdominales.
Además, el cereal contiene fitatos, sustancias que pueden dificultar la absorción de minerales como el hierro, el zinc y el calcio. También posee lectinas y saponinas, compuestos que, en algunas personas, podrían irritar el tracto digestivo.
Cómo consumir la avena para mejorar la digestión
La recomendación principal es cocinar la avena antes de ingerirla. El calor facilita la digestión de sus nutrientes y ayuda a reducir la presencia de algunos compuestos que pueden resultar irritantes.
Otra alternativa consiste en dejarla en remojo durante varias horas o durante toda la noche antes de cocinarla. Este proceso favorece la descomposición de los fitatos, mejora la digestibilidad y aumenta la disponibilidad de algunos nutrientes.
También puede ser útil combinarla con alimentos ricos en probióticos, como el yogur o el kéfir, que contribuyen al equilibrio de la microbiota intestinal y favorecen la digestión. Para potenciar sus propiedades antiinflamatorias, los especialistas recomiendan acompañarla con frutas frescas, especialmente bayas, además de nueces o semillas como chía y lino.
No todas las personas reaccionan igual
La nutricionista aclara que la hinchazón no aparece en todos los casos y que la tolerancia a la avena depende del funcionamiento del sistema digestivo de cada persona. Por ese motivo, la mejor estrategia es observar cómo responde el organismo y adaptar la preparación del cereal según las necesidades individuales, priorizando siempre una buena hidratación o cocción antes de consumirlo.