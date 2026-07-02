¿La avena te hincha? La forma correcta de consumirla para evitar el malestar estomacal

La nutricionista Sandra Moñino explica que este efecto no significa que la avena sea un alimento perjudicial ni que deba eliminarse de la dieta, sino que suele estar relacionado con la forma en que se prepara antes de consumirla. Según la especialista, pequeños cambios en su elaboración pueden hacer que resulte mucho más fácil de digerir y ayudar a reducir las molestias digestivas que experimentan algunas personas.