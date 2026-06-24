Galletas de mandarina saludables: la receta con avena para disfrutar en las tardes de invierno

Resumen para apurados
- La nutricionista Solange Cittadini presentó una receta de galletas de mandarina y avena para ofrecer una opción de merienda saludable y nutritiva durante este invierno.
- Con solo seis ingredientes como mandarina, avena y huevo, la receta se elabora licuando los húmedos, integrando los secos y horneando por 20 minutos de manera muy sencilla.
- Esta alternativa impulsa hábitos saludables en invierno al sustituir panificados grasos por opciones ricas en nutrientes que benefician al sistema inmune y cardiovascular.
Las tardes de invierno huelen a frutas, particularmente a mandarinas, con sus colores de naranja neón que brillan por el sol debilitado, infructuoso en los intentos de calentar los rincones del hemisferio sur en junio. Mientras se comparte una merienda bajo los tenues rayos, este cítrico anaranjado se vuelve el aperitivo principal que con una vuelta de tuerca puede convertirse en un snack o un postre saludable y delicioso como son las galletas de mandarina sin harinas.
Elaboradas con las hojuelas de la avena, las galletas de mandarina son el acompañamiento ideal del mate cuando se quiere variar de las tostadas o mejorar el aporte nutricional que los bizcochitos de grasa apenas ofrecen. Ricas en vitamina C y fibra, las frutas ayudan al sistema inmunológico y a la salud cardiovascular, mientras que este cereal, además de esos nutrientes, aporta proteínas de alta calidad y demuestra un perfil de carbohidratos de absorción lenta. Con esta combinación de ingredientes, las meriendas pueden transformarse en un potente motor nutricional.
La nutricionista y creadora de contenido Solange Cittadini compartió en sus redes sociales una receta extremadamente sencilla de estas masitas de mandarina, ideales para comer en el invierno. En pocos pasos es posible lograrla con apenas seis ingredientes.
Paso a paso: cómo preparar las galletitas de mandarina y avena
Para quienes buscan una opción exprés y saludable para la tarde, esta receta se presenta como la solución perfecta. Sin necesidad de técnicas complejas ni utensilios difíciles de conseguir, el proceso se destaca por su practicidad.
A continuación, los ingredientes necesarios y el método de preparación detallado por la especialista:
- 1 mandarina
- 5 cucharadas de avena instantánea con una cucharadita de polvo para hornear
- 5 cucharadas de harina de avena
- 1 huevo
- 3 cucharadas de aceite
- Endulzante a gusto
2. Pasar la preparación líquida a un bowl y sumar la avena instantánea con el polvo para hornear y la harina de avena. Mezclar bien hasta que se integren todos los elementos.
3. Con la ayuda de una cuchara, tomar porciones de la masa, formar las galletitas y distribuirlas sobre una placa previamente aceitada. (Tip opcional: en este paso podés agregar unos chips de chocolate por encima para darles un toque especial).
4. Cocinar en horno precalentado a temperatura media (entre 180° y 200°C) durante unos 20 minutos, o hasta que notes que los bordes comienzan a estar doraditos.