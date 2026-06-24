SociedadSalud

Galletas de mandarina saludables: la receta con avena para disfrutar en las tardes de invierno

En pocos pasos y con ingredientes sencillos es posible preparar unas galletas aptas para la estación.

Cómo preparar galletas de mandarina en pocos pasos.
Cómo preparar galletas de mandarina en pocos pasos. (Imagen Web)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La nutricionista Solange Cittadini presentó una receta de galletas de mandarina y avena para ofrecer una opción de merienda saludable y nutritiva durante este invierno.
  • Con solo seis ingredientes como mandarina, avena y huevo, la receta se elabora licuando los húmedos, integrando los secos y horneando por 20 minutos de manera muy sencilla.
  • Esta alternativa impulsa hábitos saludables en invierno al sustituir panificados grasos por opciones ricas en nutrientes que benefician al sistema inmune y cardiovascular.
Resumen generado con IA

Las tardes de invierno huelen a frutas, particularmente a mandarinas, con sus colores de naranja neón que brillan por el sol debilitado, infructuoso en los intentos de calentar los rincones del hemisferio sur en junio. Mientras se comparte una merienda bajo los tenues rayos, este cítrico anaranjado se vuelve el aperitivo principal que con una vuelta de tuerca puede convertirse en un snack o un postre saludable y delicioso como son las galletas de mandarina sin harinas.

Pizza de papa sin harina y sin horno: la receta viral de Ingrid Grudke que es furor

Pizza de papa sin harina y sin horno: la receta viral de Ingrid Grudke que es furor

Elaboradas con las hojuelas de la avena, las galletas de mandarina son el acompañamiento ideal del mate cuando se quiere variar de las tostadas o mejorar el aporte nutricional que los bizcochitos de grasa apenas ofrecen. Ricas en vitamina C y fibra, las frutas ayudan al sistema inmunológico y a la salud cardiovascular, mientras que este cereal, además de esos nutrientes, aporta proteínas de alta calidad y demuestra un perfil de carbohidratos de absorción lenta. Con esta combinación de ingredientes, las meriendas pueden transformarse en un potente motor nutricional.

La nutricionista y creadora de contenido Solange Cittadini compartió en sus redes sociales una receta extremadamente sencilla de estas masitas de mandarina, ideales para comer en el invierno. En pocos pasos es posible lograrla con apenas seis ingredientes.

Paso a paso: cómo preparar las galletitas de mandarina y avena

Para quienes buscan una opción exprés y saludable para la tarde, esta receta se presenta como la solución perfecta. Sin necesidad de técnicas complejas ni utensilios difíciles de conseguir, el proceso se destaca por su practicidad.

A continuación, los ingredientes necesarios y el método de preparación detallado por la especialista:

  • 1 mandarina
  • 5 cucharadas de avena instantánea con una cucharadita de polvo para hornear
  • 5 cucharadas de harina de avena
  • 1 huevo
  • 3 cucharadas de aceite
  • Endulzante a gusto

2. Pasar la preparación líquida a un bowl y sumar la avena instantánea con el polvo para hornear y la harina de avena. Mezclar bien hasta que se integren todos los elementos.

3. Con la ayuda de una cuchara, tomar porciones de la masa, formar las galletitas y distribuirlas sobre una placa previamente aceitada. (Tip opcional: en este paso podés agregar unos chips de chocolate por encima para darles un toque especial).

4. Cocinar en horno precalentado a temperatura media (entre 180° y 200°C) durante unos 20 minutos, o hasta que notes que los bordes comienzan a estar doraditos.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Quién es el psicólogo tucumano que hizo tambalear el juicio por el caso Loan
1

Quién es el psicólogo tucumano que hizo tambalear el juicio por el caso Loan

Seis campeones del mundo probaron empanadas tucumanas y sánguches de milanesa en Kansas City
2

Seis campeones del mundo probaron empanadas tucumanas y sánguches de milanesa en Kansas City

El mejor regalo para Messi en su cumpleaños: su padre recibió el alta médica y se recupera junto a su familia
3

El mejor regalo para Messi en su cumpleaños: su padre recibió el alta médica y se recupera junto a su familia

Franco Colapinto en Austria: horarios y dónde ver la Fórmula 1 este fin de semana
4

Franco Colapinto en Austria: horarios y dónde ver la Fórmula 1 este fin de semana

39 razones para querer (muchísimo) a Lionel Messi
5

39 razones para querer (muchísimo) a Lionel Messi

Ranking notas premium
Messi brilla en medio de líderes opacos, gritones y autoritarios
1

Messi brilla en medio de líderes opacos, gritones y autoritarios

Entre El Manantial y San Pablo: durante décadas hubo un camino en el terreno que piden desafectar
2

Entre El Manantial y San Pablo: durante décadas hubo un camino en el terreno que piden desafectar

39 razones para querer (muchísimo) a Lionel Messi
3

39 razones para querer (muchísimo) a Lionel Messi

Cabrera y Abdala, candidatos al Rectorado de la UNT: “Las próximas autoridades deben surgir de un proceso que genere confianza”
4

Cabrera y Abdala, candidatos al Rectorado de la UNT: “Las próximas autoridades deben surgir de un proceso que genere confianza”

Hace 19 años vive en un pueblo sin luz: así sigue el Mundial en el norte santiagueño
5

Hace 19 años vive en un pueblo sin luz: así sigue el Mundial en el norte santiagueño

Más Noticias
Seis campeones del mundo probaron empanadas tucumanas y sánguches de milanesa en Kansas City

Seis campeones del mundo probaron empanadas tucumanas y sánguches de milanesa en Kansas City

El mágico rincón argentino que compite para ser el mejor pueblo del mundo y es ideal para una escapada de invierno

El mágico rincón argentino que compite para ser el mejor pueblo del mundo y es ideal para una escapada de invierno

Heladas intensas en Tucumán: cuáles fueron las zonas más frías durante la ola polar

Heladas intensas en Tucumán: cuáles fueron las zonas más frías durante la ola polar

El simulador de vuelo oculto en Google Earth: volá hasta Tafí del Valle sin salir de casa

El simulador de vuelo oculto en Google Earth: volá hasta Tafí del Valle sin salir de casa

Por qué el 24 de junio es considerado el día más argentino de todos

Por qué el 24 de junio es considerado el día más argentino de todos

Alerta por ciclogénesis: qué provincias tendrán lluvias y fuertes vientos tras la ola polar

Alerta por ciclogénesis: qué provincias tendrán lluvias y fuertes vientos tras la ola polar

Estiman que la UNT elegirá rector entre agosto y septiembre

Estiman que la UNT elegirá rector entre agosto y septiembre

Quién es el psicólogo tucumano que hizo tambalear el juicio por el caso Loan

Quién es el psicólogo tucumano que hizo tambalear el juicio por el caso Loan

Comentarios