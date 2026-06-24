Galletas de mandarina saludables: la receta con avena para disfrutar en las tardes de invierno

Elaboradas con las hojuelas de la avena, las galletas de mandarina son el acompañamiento ideal del mate cuando se quiere variar de las tostadas o mejorar el aporte nutricional que los bizcochitos de grasa apenas ofrecen. Ricas en vitamina C y fibra, las frutas ayudan al sistema inmunológico y a la salud cardiovascular, mientras que este cereal, además de esos nutrientes, aporta proteínas de alta calidad y demuestra un perfil de carbohidratos de absorción lenta. Con esta combinación de ingredientes, las meriendas pueden transformarse en un potente motor nutricional.