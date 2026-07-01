Crimen de las turistas francesas en Salta: las pericias en Francia arrojan nuevos indicios sobre el caso
La Unidad Fiscal que investiga el asesinato de Cassandre Bouvier y Houria Moumni realizó diligencias judiciales y científicas en París. Se analizaron nuevas muestras de ADN, declararon especialistas franceses y continúa abierta una nueva investigación en ese país.
Resumen para apurados
- En mayo, la fiscalía de Salta realizó pericias genéticas y tomó testimonios en París para reactivar la investigación por el crimen de dos turistas francesas ocurrido en 2011.
- Mediante un exhorto internacional en Francia, se analizaron muestras de ADN, se rectificó la fecha de las muertes y se procesó a policías salteños por falsedad ideológica.
- La apertura de una nueva causa en Francia y los resultados pendientes de los estudios genéticos podrían aportar elementos clave para esclarecer este histórico doble femicidio.
A casi quince años del crimen de las ciudadanas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni, la investigación judicial volvió a registrar avances con una serie de medidas probatorias realizadas en Francia. La delegación del Ministerio Público Fiscal de Salta llevó adelante pericias científicas, tomó nuevas declaraciones testimoniales y recopiló documentación clave para profundizar distintas líneas de investigación que permanecen abiertas.
Las actuaciones se desarrollaron durante la última semana de mayo en París, en el marco de un exhorto internacional autorizado por la magistrada francesa Emmanuelle Robinson.
Nuevas pericias genéticas y revisión de pruebas
La comisión estuvo integrada por la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, Luján Sodero Calvet, la directora del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), Gabriela Buabse, y la jefa del Servicio de Biología Molecular Forense, Alejandra Guinudinik.
Durante la misión se trabajó junto al Laboratorio de la Gendarmería Nacional de París sobre remanentes de muestras biológicas que habían sido preservadas desde la investigación original y enviadas oportunamente desde el Laboratorio de Huellas Genéticas de la Universidad de Buenos Aires.
Según informó el Ministerio Público Fiscal, parte del material biológico fue seleccionado para nuevos estudios complementarios que serán realizados por especialistas franceses. Los resultados de esas pericias aún están pendientes y serán incorporados al expediente cuando sean remitidos oficialmente.
Qué dijeron los genetistas franceses
Uno de los puntos centrales de las diligencias fue la declaración de genetistas del Laboratorio de Nantes, quienes participaron de los análisis realizados durante la investigación inicial.
Los especialistas explicaron que las diferencias detectadas entre los estudios realizados en Francia y los efectuados por el doctor Daniel Corach podrían deberse a que ambos equipos trabajaron sobre diferentes sectores del hisopo que contenía el material biológico.
También señalaron que:
El haplotipo compatible con la patrilínea Vera detectado por el laboratorio de Corach no fue observado en los estudios franceses.
Los perfiles genéticos masculinos encontrados en el pantalón de una de las víctimas son incompletos y no permiten realizar cotejos comparativos confiables.
Dichos rastros podrían corresponder a ADN degradado.
Además, entregaron toda la documentación técnica vinculada al perfil genético femenino hallado en el cuerpo de Cassandre Bouvier, lo que permitirá avanzar con nuevos análisis.
Cambia la estimación sobre la fecha de las muertes
Otro de los testimonios relevantes fue el del médico legista francés que practicó las autopsias.
El profesional rectificó la estimación inicial que ubicaba las muertes entre siete y nueve días antes del hallazgo de los cuerpos. Ahora consideró que el estudio entomológico realizado en Salta, junto con los datos climáticos disponibles, ofrece una estimación más precisa, situando la data de muerte entre 14 y 15 días antes del hallazgo.
Según explicó, cuando elaboró su primer informe no contaba con esa información científica.
Declararon docentes de La Sorbona
A pedido de Jean-Michel Bouvier, padre de Cassandre, también prestaron declaración integrantes de la Universidad de La Sorbona, donde ambas jóvenes participaban de un coloquio académico antes de viajar a Argentina.
Los testigos confirmaron que el viaje a Salta tuvo fines turísticos, aunque no pudieron precisar si facilitaron el contacto de alguna persona en la provincia. Ninguno de ellos había sido convocado durante la investigación original.
Francia abrió una nueva investigación
Durante las actuaciones, la jueza Emmanuelle Robinson informó que los tribunales franceses abrieron una nueva investigación vinculada al caso.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada en septiembre de 2025 por Jean-Michel Bouvier, quien desde hace años reclama que se profundicen distintas hipótesis sobre el doble homicidio.
Procesamiento a policías por presunta falsedad ideológica
En paralelo, la Unidad Fiscal informó que el fiscal de Transición Pablo Paz impulsó una causa en la que se dictó el procesamiento por falsedad ideológica contra personal policial que intervino en la investigación original.
La resolución sostiene que existen elementos suficientes para considerar que algunos funcionarios consignaron información falsa en informes elevados al entonces juez de instrucción, particularmente en relación con el supuesto hallazgo de proyectiles en la escena del crimen.
La investigación continúa
Desde el Ministerio Público Fiscal destacaron que las diligencias realizadas en Francia permitieron completar medidas pendientes y fortalecer el análisis de las pruebas reunidas desde el inicio de la causa.
Ahora, la investigación permanece a la espera de los resultados de las nuevas pericias genéticas que se realizan en laboratorios franceses, cuyos informes podrían aportar nuevos elementos para esclarecer uno de los casos criminales más resonantes de la historia reciente de Salta.