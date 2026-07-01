"La amante del intendente" y los "swingers": la frase que desató una fuerte discusión en la Legislatura de Salta

Un intenso intercambio se produjo en la Cámara de Diputados de Salta durante el debate de un proyecto vinculado a la expansión de la oferta educativa de la Universidad Provincial de la Administración, Tecnología y Oficios (Upateco). La discusión tomó un giro inesperado cuando el diputado de La Libertad Avanza, Nicolás Arce, realizó una polémica referencia a supuestos vínculos personales de intendentes, lo que generó una inmediata respuesta de la legisladora oficialista, Laura Cartuccia.