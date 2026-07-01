"La amante del intendente" y los "swingers": la frase que desató una fuerte discusión en la Legislatura de Salta

Resumen para apurados
- Los diputados Nicolás Arce y Laura Cartuccia protagonizaron una fuerte discusión en la Legislatura de Salta por polémicas alusiones a la vida privada de intendentes locales.
- El cruce ocurrió durante el debate para expandir la oferta educativa de la Upateco. Arce criticó la gestión de los jefes comunales, desatando la réplica de la legisladora.
- El episodio evidencia la creciente tensión política en el recinto y motivó pedidos a la presidencia de la Cámara para mantener el decoro y el foco en los proyectos de ley.
Un intenso intercambio se produjo en la Cámara de Diputados de Salta durante el debate de un proyecto vinculado a la expansión de la oferta educativa de la Universidad Provincial de la Administración, Tecnología y Oficios (Upateco). La discusión tomó un giro inesperado cuando el diputado de La Libertad Avanza, Nicolás Arce, realizó una polémica referencia a supuestos vínculos personales de intendentes, lo que generó una inmediata respuesta de la legisladora oficialista, Laura Cartuccia.
El episodio ocurrió mientras los legisladores analizaban una iniciativa destinada a ampliar la presencia educativa en el interior salteño, con especial atención a la localidad norteña de Aguaray y a la incorporación de capacitaciones relacionadas con la actividad minera.
La frase que encendió la polémica
Durante su intervención, Arce cuestionó que el proyecto llegara recién ahora al recinto y apuntó contra legisladores e intendentes por la falta de gestión.
"Yo llevo tres meses como diputado y claro que podríamos tratar esto. Pero hay diputados que llevan tres o siete años y tendrían que decirles que se pongan a trabajar para no llegar a esta situación", expresó.
Luego elevó el tono de sus críticas al mencionar el funcionamiento del Foro de Intendentes.
"Se dijo que esto se discuta en el Foro de Intendentes. Ahí está el hermano del intendente, el hijo del intendente, la amante del intendente... Ahí tienen que decirles que se pongan a trabajar para que no lleguemos a esta situación", manifestó el legislador libertario.
Sus declaraciones provocaron reacciones inmediatas dentro del recinto.
La respuesta del oficialismo
La diputada Laura Cartuccia rechazó los dichos de Arce y cuestionó que el debate se desviara hacia cuestiones personales en lugar de concentrarse en el proyecto educativo.
"Lo que veo en algunos casos es mucha preocupación por la vida sexual de las personas. Quiénes son homosexuales, quiénes son swingers... La vida es de cada uno. Lo mismo ocurre con los amantes, los no amantes o las amigas con derecho", respondió.
La legisladora también pidió a las autoridades de la Cámara que intervengan para evitar este tipo de situaciones durante las sesiones.
"Le pediría a la Presidencia que instrumente alguna instrucción, porque tres meses no es un dato menor para estar hablando de estas cuestiones en lugar del proyecto de Upateco", sostuvo.
El proyecto que originó el debate
La discusión se dio durante el tratamiento de un proyecto de declaración impulsado por el diputado Matías Monteagudo, que solicita al Poder Ejecutivo provincial ampliar la oferta académica de Upateco en Aguaray.
La iniciativa propone incorporar carreras, tecnicaturas y cursos de formación en oficios, además de sumar capacitaciones vinculadas con la minería, una de las principales actividades económicas del norte salteño.
El objetivo es acercar mayores oportunidades de formación a los habitantes del departamento San Martín y responder a las demandas laborales de la región.