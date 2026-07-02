Clases suspendidas en Mendoza por congelamiento y nevadas: ¿cuáles son las zonas afectadas?

Cómo sigue el clima en Mendoza

Las nevadas comenzarán a disminuir durante las próximas horas, pero el frío extremo continuará presente en toda la provincia. De acuerdo con el pronóstico oficial, para este jueves se esperan temperaturas máximas de entre 4°C y 5°C, mientras que las mínimas podrían descender hasta -5°C en Malargüe y sectores bajos del Valle de Uco. En el resto del llano mendocino, los registros oscilarán entre 1°C y -1°C.