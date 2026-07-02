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Clases suspendidas en Mendoza por congelamiento y nevadas: ¿cuáles son las zonas afectadas?

Una intensa ola polar afecta a la provincia y obligó a interrumpir la presencialidad escolar en los departamentos más castigados.

Clases suspendidas en Mendoza por congelamiento y nevadas: ¿cuáles son las zonas afectadas?
Mendoza (medio Los Andes)
Hace 19 Min

Resumen para apurados

  • La Dirección General de Escuelas de Mendoza suspendió las clases presenciales este jueves 2 de julio en varios departamentos por la intensa ola polar y nevadas.
  • La medida se tomó tras informes de Defensa Civil y el SMN, luego de registrarse heladas y nevadas en el llano, con pronósticos de temperaturas de hasta -5°C en la provincia.
  • Las autoridades mantendrán el monitoreo del clima y no descartan aplicar nuevas medidas de persistir el frío extremo, mientras recomiendan seguir los canales oficiales.
Resumen generado con IA

La Dirección General de Escuelas (Dge) resolvió suspender las actividades escolares presenciales para este jueves 2 de julio en varios departamentos y localidades de Mendoza. Esta medida se tomó como consecuencia de la intensa ola polar que afecta a la provincia, la cual mantiene temperaturas bajo cero, nevadas y condiciones peligrosas para la circulación vial.

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La decisión se adoptó tras evaluar los informes elaborados por Defensa Civil y el Servicio Meteorológico Nacional (Smn). La determinación se comunicó luego de una jornada en la que la nieve llegó incluso al llano y se registraron heladas generalizadas en gran parte del territorio provincial.

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Departamentos de Mendoza que no tendrán clases presenciales este jueves 2 de julio

Las clases presenciales quedaron suspendidas en las siguientes zonas:

  • Malargüe
  • San Rafael
  • Junín
  • La Paz
  • San Martín
  • Santa Rosa
  • Rivadavia
  • Cacheuta
  • Potrerillos
  • Uspallata
  • Polvaredas
  • Punta de Vacas
  • Puente del Inca
  • Zonas altas de Tupungato
  • Zonas altas de Tunuyán

No obstante, el organismo remarcó que continuará el monitoreo sobre la evolución del tiempo en la región. Además, los funcionarios del sector no descartaron la posibilidad de adoptar nuevas medidas si las condiciones meteorológicas empeoran durante las próximas horas.

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Cómo sigue el clima en Mendoza

Las nevadas comenzarán a disminuir durante las próximas horas, pero el frío extremo continuará presente en toda la provincia. De acuerdo con el pronóstico oficial, para este jueves se esperan temperaturas máximas de entre 4°C y 5°C, mientras que las mínimas podrían descender hasta -5°C en Malargüe y sectores bajos del Valle de Uco. En el resto del llano mendocino, los registros oscilarán entre 1°C y -1°C.

Asimismo, se prevén posibles lloviznas aisladas en algunos sectores de la región. El personal de Defensa Civil mantendrá el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales ante posibles alertas o cambios en el pronóstico.

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