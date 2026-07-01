La lupa sobre Manuel Adorni: gastos por $139 millones y una red de "presta-tarjetas", bajo investigación

Entre los testimonios más comprometedores figura el de Laura Schiuma, directora de Actividades Presidenciales, quien confirmó que le "prestó" su tarjeta a Adorni para la compra de un monitor "gamer" valuado en más de $2,1 millones. En la misma línea, la Justicia citó a Gisela Kocsis, secretaria de la Vocería, tras hallar una factura a su nombre por más de $8 millones en ropa de cama y blanquería de alta gama, cuyo destino final fue la casa del funcionario.